Los centros turísticos están hartos: turistas obligaron a frenar un rescate en la montaña por una insólita razón

El bloqueo temporal de un helicóptero de rescate por turistas que tomaban sol en la zona de aterrizaje forzó el despliegue de la policía provincial en la montaña.

Las autoridades italianas en Cortina d'Ampezzo y los Dolomitas comenzaron esta semana patrullajes reforzados en senderos y zonas boscosas. Ante el aumento masivo de visitantes en los centros turísticos, la policía provincial apoya a la municipal para fiscalizar el comportamiento en la montaña y garantizar la seguridad en áreas que enfrentan un flujo humano sin precedentes.

La presión del turismo masivo alcanzó un punto crítico en la provincia de Belluno. Durante el año 2025, el área de montaña recibió aproximadamente 1,12 millones de personas, lo que representó un incremento del 11 por ciento en comparación con el año anterior. Este volumen de visitantes trajo consigo un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad y conservación.

Belluno, Italia. Turismo masivo y colapso de las normas en Belluno Los informes oficiales detallan que es cada vez más frecuente encontrar excursionistas con calzado inadecuado para el terreno alpino, personas realizando picnics o campamentos en sitios no autorizados y bañistas en lagos de montaña protegidos. Según los datos de la policía, el abandono de residuos y el desprecio por las reglas de conducta mínimas se han vuelto problemas recurrentes en la zona.

Un incidente específico aceleró la toma de decisiones administrativas. Un helicóptero de rescate se vio imposibilitado de aterrizar de manera inmediata porque un grupo de turistas utilizaba la zona de aterrizaje para tomar sol. El retraso provocado por esta negligencia ralentizó la operación de socorro, comprometiendo la seguridad de las personas implicadas en la emergencia.

Vigilancia y sanciones tras el bloqueo del rescate en Cortina La estrategia de control surge de un acuerdo entre la región del Véneto, la provincia de Belluno y el municipio de Cortina d'Ampezzo. El plan inicial contempla diez patrullajes adicionales por mes en las áreas de mayor frecuencia de público y se mantendrá activo, en primera instancia, hasta septiembre. El proyecto se diseñó para un periodo de tres años y podría extenderse a otras localidades turísticas de la provincia.

Aunque las autoridades señalaron que el objetivo es prevenir comportamientos peligrosos, confirmaron que es posible la aplicación de multas para quienes ignoren las prohibiciones. La municipalidad de Cortina enfatizó que la mayor presencia policial busca "fortalecer el conocimiento sobre la protección del paisaje de montaña". Las patrullas de la policía provincial se concentrarán en las rutas más transitadas para evitar daños a la naturaleza y garantizar que las zonas de evacuación permanezcan despejadas.