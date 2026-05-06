Chau al hormigón: el pavimento reciclado, barato y ecológico, que elimina grietas y ahorra hasta un 60%

El hormigón representa casi el 10% de las emisiones globales; las mezclas de asfalto reciclado reducen costos hasta un 60% y eliminan charcos definitivamente.

Esta mezcla es ideal para ahorrar dinero y lograr un acabado prolijo en la entrada o jardín de tu casa.

Tener una entrada de concreto parece la opción lógica por su firmeza, pero el tiempo suele traer grietas, charcos y un calor sofocante en verano. Hoy, las mezclas de asfalto reciclado y el pavimento drenante ganan terreno en las casas particulares. Estas soluciones no solo son más económicas, sino que eliminan el impacto ambiental del cemento.

El concreto funciona como una placa impermeable que bloquea el ciclo natural del agua en el terreno. Producir el cemento exige temperaturas altísimas y combustibles fósiles, lo que genera una contradicción climática justo frente a la puerta de casa. En cambio, el asfalto reciclado aprovecha pavimentos antiguos triturados, reduciendo drásticamente el consumo de energía y transporte regional.

Ahorro de hasta un 60% frente al hormigón convencional En términos de presupuesto, el concreto bien terminado puede costar entre 70 y 120 euros por metro cuadrado. El asfalto reciclado se ubica muy por debajo de esa cifra, representando entre un tercio y la mitad del valor del hormigón convencional. Además de ser barato, es un material flexible que soporta los movimientos del suelo sin rajarse.

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Los revestimientos drenantes son otra opción que las municipalidades empiezan a exigir para evitar el colapso de las redes fluviales. Su estructura abierta permite que el agua de lluvia filtre al subsuelo en lugar de acumularse en la superficie. Aunque cuestan un poco más que el asfalto cerrado, eliminan charcos y mejoran el microclima del jardín al permitir que el agua retenida se evapore.

Ligantes vegetales y pavimentos más sustentables La industria también ofrece hoy ligantes de base vegetal que reemplazan el petróleo con aceites y resinas renovables. Estas mezclas, combinadas con agregados reciclados, logran un pavimento resistente que disimula mejor las manchas de aceite o la suciedad diaria. El resultado es un camino más silencioso al rodar y mucho más sencillo de renovar superficialmente en el futuro. image El concreto es resistente, pero pesa en el clima, es poco flexible y cuesta caro mantenerlo. Una buena ejecución garantiza una vida útil de entre 15 y 30 años, permitiendo reparaciones por tramos sin romper toda la estructura. Esta transición hacia suelos sustentables redefine la estética de las entradas modernas al combinar funcionalidad con bordes de piedra natural.