Multiplicá tus hortensias: cómo y cuándo reproducir esta planta para tener hermosas flores y sin dañarla

Las hortensias son protagonistas indiscutidas de patios y jardines argentinos. Sus flores voluminosas y su capacidad de cambiar tonalidad según el pH del suelo las convierten en una de las especies ornamentales más elegidas. Pero no todos saben que es posible multiplicarlas en casa sin dañar la planta madre y sin conocimientos técnicos.

La clave para la reproducción de esta planta está en elegir el momento adecuado y aplicar un procedimiento simple pero preciso. El mejor período para reproducir hortensias en Argentina es a fines del verano y durante el comienzo del otoño.

En esa etapa, la planta ya atravesó su pico de floración y los tallos nuevos comenzaron a madurar. Todavía conserva temperatura suficiente en el ambiente como para estimular el enraizamiento, pero sin el estrés extremo del calor pleno.

El método más efectivo es el esqueje de tallo semileñoso. No se recomienda cortar ramas con flores activas ni brotes demasiado tiernos. El equilibrio está en seleccionar un tallo firme, verde pero con cierta rigidez, que haya crecido durante la temporada actual.

Elementos necesarios: Tijera de poda bien afilada y desinfectada.

Maceta pequeña con orificios de drenaje.

Sustrato liviano (mezcla de turba y perlita o arena gruesa).

Hormona de enraizamiento (opcional).

Pulverizador con agua.

Bolsa plástica transparente o botella cortada para generar efecto invernadero. Procedimiento: Elegir un tallo sano de entre 10 y 15 centímetros, sin flores. Realizar el corte justo por debajo de un nudo (zona donde nacen las hojas). Retirar las hojas inferiores y dejar solo dos en la parte superior. Si son muy grandes, se pueden recortar a la mitad para reducir transpiración. Sumergir la base en hormona de enraizamiento si se dispone de ella. Plantar el esqueje en sustrato previamente humedecido. Presionar suavemente la tierra alrededor para dar firmeza. Cubrir con una bolsa plástica o botella para mantener humedad ambiental alta. Ubicar en un sitio con luz brillante indirecta, sin sol directo. Durante las primeras semanas es fundamental mantener el sustrato húmedo, pero nunca encharcado. El exceso de agua puede provocar pudrición antes de que aparezcan raíces. En condiciones favorables, el enraizamiento ocurre entre tres y seis semanas.

hortensias Con estos cuidados, es posible disfrutar de hortensias llenas de vida y color durante toda la temporada de verano. WEB Cómo saber si el esqueje prosperó y los cuidados posteriores Un indicio claro es la aparición de nuevos brotes o la resistencia suave al tirar apenas del tallo. Si ofrece firmeza, significa que desarrolló raíces. En ese momento se puede retirar gradualmente la cobertura plástica y acostumbrar la nueva planta al ambiente. Una vez consolidada, la hortensia joven necesita: Suelo ácido y rico en materia orgánica.

Riego regular, sin dejar secar completamente el sustrato.

Protección del sol fuerte del mediodía.

Fertilización equilibrada en primavera. Multiplicar hortensias no solo permite ampliar el jardín, sino también rejuvenecer ejemplares antiguos. Además, es una práctica económica y sostenible. Con una planta sana se pueden obtener varios esquejes cada temporada, siempre sin excederse en los cortes para no debilitarla. El secreto está en respetar los tiempos naturales de la especie y evitar intervenciones bruscas.