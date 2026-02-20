Febrero es el último mes para plantar tu limonero: cómo hacerlo y qué cuidados hay que tener

En tu jardín, febrero no es un mes más. En jardinería , es la última ventana ideal para plantar plantas cítricas como el limonero antes de que llegue el otoño. El suelo todavía está caliente, el enraizamiento es rápido y el estrés térmico empieza a bajar.

Plantar ahora no es un capricho estacional. En el jardín , el limonero necesita varias semanas de temperatura templada para desarrollar raíces fuertes. Si esperás a marzo avanzado o abril, las plantas pueden entrar débiles al invierno.

Recién en este punto aparece la base técnica. Estudios del INTA y de facultades de agronomía indican que los cítricos jóvenes requieren suelo por encima de 18 grados para lograr un buen desarrollo radicular. En jardinería , febrero ofrece esa condición en gran parte del país, lo que mejora la adaptación de las plantas al nuevo entorno.

En jardinería , el primer paso es elegir bien el lugar del jardín . El limonero necesita al menos seis horas de sol directo. Sin luz suficiente, las plantas crecen débiles y producen menos frutos.

El pozo debe ser amplio, al menos el doble del tamaño del pan de raíces. En el jardín , aflojá la tierra del fondo para facilitar el drenaje. Mezclá el suelo extraído con compost maduro, pero evitá fertilizantes fuertes en el momento de plantación: las plantas jóvenes pueden quemarse.

Colocá el limonero a la misma profundidad que tenía en la maceta. No entierres el cuello del tronco. En jardinería, ese detalle evita enfermedades fúngicas que afectan a los cítricos.

Cuidados clave antes del otoño

Después de plantar, el riego es fundamental. En el jardín, necesitás mantener la humedad constante las primeras semanas, pero sin encharcar. Las plantas cítricas no toleran suelos saturados.

También conviene proteger el suelo con mulch. En jardinería, esta práctica conserva temperatura y humedad, algo esencial para que el limonero consolide raíces antes de las primeras noches frías.

Evitá podas fuertes en esta etapa. Las plantas recién trasplantadas deben concentrarse en enraizar, no en producir brotes nuevos. En el jardín, menos intervención suele ser mejor.

Febrero es una oportunidad que no vuelve hasta la próxima temporada cálida. Si plantás ahora, tu limonero va a atravesar el invierno mejor preparado. En jardinería, entender los tiempos naturales de las plantas es la diferencia entre esperar frutos… o disfrutar limones propios mucho antes de lo que imaginás.