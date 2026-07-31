Hot Since 82 abrirá una nueva temporada de música electrónica en Potrerillos

El ciclo reunirá hasta diciembre a figuras internacionales y nacionales, sumará beneficios para residentes mendocinos y volverá a combinar propuestas sonoras con experiencias al aire libre en un entorno de montaña.

La temporada de música electrónica al aire libre tendrá un nuevo capítulo en Mendoza a partir del 17 de septiembre, cuando comience Bitácora del Viento, el ciclo 2026/2027 que se desarrollará en Las Palapas, en Potrerillos. La apertura estará a cargo del reconocido DJ y productor británico Hot Since 82, quien dará inicio a una programación que se extenderá hasta diciembre con la participación de artistas nacionales e internacionales.

La propuesta toma como punto de partida el viento, uno de los rasgos más característicos del paisaje cordillerano. Bajo esa idea, cada fecha se concibe como una etapa de un mismo recorrido, en el que la música se integra con el entorno natural y el atardecer sobre la montaña forma parte de la experiencia.

Grandes artistas de música electrónica Después del show inaugural, el calendario incluirá presentaciones de Héctor Couto, Eze Ramírez, Silvie Loto, Lefrak, Báez & Saint, Mar Monzon B2B Lulu Matheou, Danny Howells, Mateo Dufour y Matías Sundblad. Además, habrá una nueva edición de Woodstock 69 —esta vez en Mendoza—, el Pre Sunsetstrip Hernán Cattaneo 2026 y una fecha especial para el cierre de la temporada, prevista para los días 4 y 6 de diciembre.

La programación volverá a combinar nombres consagrados de la escena electrónica con artistas que representan el presente del género, en una curaduría que apunta a ofrecer propuestas diferentes en cada encuentro.

Música electrónica en Las Palapas, Potrerillos. El espacio especial de Las Palapas El ciclo tendrá nuevamente como sede a Las Palapas, un espacio que en las últimas temporadas ha desarrollado una agenda centrada en la relación entre la música electrónica y el paisaje de Potrerillos.