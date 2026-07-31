Andy Kusnetzoff, Nicolás Vázquez, Virginia Lago y más: la televisión se recarga en el mes de agosto

Con el Mundial 2026 ya en el pasado, la televisión abierta argentina comienza a recuperar su programación habitual. Agosto marcará el regreso de varios ciclos, el estreno de nuevas apuestas y algunos cambios de horario con los que los canales buscarán mejorar sus números de audiencia en una temporada clave.

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Telefe será la primera señal en renovar su pantalla. Desde este lunes 3 de agosto, a las 16.45, volverá "Historias del corazón", el clásico ciclo conducido por Virginia Lago . En esta nueva etapa, la actriz presentará los capítulos de "Avenida Brasil", la exitosa telenovela brasileña que fue uno de los grandes fenómenos de audiencia del canal en 2014.

La programación de las tardes continuará a las 17.30 con la novela turca "Bahar", mientras que a las 18 comenzará "DirecTV Go: Espiando la casa", el envío dedicado al universo de "Gran Hermano" , que se extenderá hasta las 20 para dar paso a Telefe Noticias.

Otra de las novedades llegará el sábado 8 de agosto, cuando regrese "PH, Podemos Hablar", el ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff . Aunque el horario todavía no fue confirmado, el programa volverá al prime time de los sábados, reemplazando a "La noche de los ex".

Hacia fines de agosto también está previsto el estreno de "Popstars", el histórico reality musical que lanzó a Bandana en 2001. La nueva versión tendrá la conducción de Nico Vázquez , en uno de los pases televisivos más importantes del año, ya que el actor deja atrás su histórica relación con El Trece para desembarcar en Telefe. El programa también podrá verse a través de Disney+.

Virgina Lago presentará todas las tardes "Historias del corazón" en Telefe.

La televisión se recarga de realities

En El Trece, durante agosto se definirá la primera edición de "Es mi sueño", el certamen musical conducido por Guido Kaczka, cuya final se realizará en el Teatro Ópera con los ocho mejores participantes del ciclo.

Una vez concluida esa competencia, el canal pondrá en marcha la segunda temporada del programa, que tendrá como protagonistas a celebridades. El jurado se mantendría integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton, con Ángela Leiva, Natalie Pérez y Carlos Baute como reemplazantes en distintas galas.

Además, la emisora evalúa estrenar antes de fin de mes un nuevo ciclo de humor encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, aunque su debut podría postergarse hasta septiembre.

"Popstars" regresa a la televisión más de dos décadas después.

Elnueve modifica sus mañanas

Elnueve también implementará cambios desde este lunes 3 de agosto. "Telenueve al amanecer" ampliará su duración y se emitirá de 7 a 10.30. Luego continuará "Qué mañana" hasta las 12.30, seguido por "Telenueve" al mediodía hasta las 14.

La programación seguirá con "Con Carmen", de 14 a 15.30, mientras que "Los profesionales" reducirá media hora de emisión y finalizará a las 17. El resto de la grilla permanecerá sin modificaciones.

A la medianoche debutará además "Alerta planeta", un nuevo programa conducido por Diego Ángeli dedicado al análisis del clima y los fenómenos naturales.

América y la TV Pública, sin cambios por ahora

Por el momento, América y la Televisión Pública no anunciaron modificaciones en sus respectivas programaciones para agosto.

Como parte de su oferta cinematográfica, este sábado 1 de agosto el ciclo "Argentina de película", conducido por Teté Coustarot en América, presentará "La ciénaga", el aclamado largometraje de Lucrecia Martel. La emisión contará con la participación especial de Graciela Borges, protagonista del filme junto a Mercedes Morán.