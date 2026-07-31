La H No Murió trae el legado de Hermética al Arena Maipú: dónde comprar las entradas del show

El show del grupo, compuesto por ex-integrantes de Hermética, se realizará el 13 de septiembre en el Arena Maipú.

El legado de Hermética volverá a sonar con toda su fuerza en Mendoza. El domingo 13 de septiembre, desde las 19, Arena Maipú Stadium recibirá por primera vez a La H No Murió, el proyecto integrado por Claudio O'Connor, Tano Romano, Karlos Cuadrado y Javier Rubio, que recorrerá en vivo "Ácido Argentino" para celebrar los 35 años de uno de los discos más influyentes en la historia del heavy metal argentino.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería de Arena Maipú (solo en efectivo).

Cómo será el show La gira conmemorativa rinde homenaje al segundo álbum de estudio de Hermética, publicado en 1991 y considerado una obra fundamental del metal nacional. A más de tres décadas de su lanzamiento, canciones convertidas en clásicos mantienen intacta su vigencia gracias a la potencia de sus letras y su impacto en varias generaciones de seguidores.

El tour comenzó este año con dos funciones agotadas en el Teatro Flores y continuará por distintos escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Además, este gran momento de la banda quedará documentado en un nuevo disco en vivo, que será grabado en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

La formación reúne a dos integrantes históricos de Hermética: Claudio O'Connor en voz y Tano Romano en guitarra, acompañados por Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería. Bajo el nombre La H No Murió, el grupo mantiene vivo el repertorio y el espíritu de una de las bandas más influyentes del rock pesado argentino, fundada por Ricardo Iorio en 1988.