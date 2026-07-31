31 de julio de 2026 - 13:41

La H No Murió trae el legado de Hermética al Arena Maipú: dónde comprar las entradas del show

El show del grupo, compuesto por ex-integrantes de Hermética, se realizará el 13 de septiembre en el Arena Maipú.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El legado de Hermética volverá a sonar con toda su fuerza en Mendoza. El domingo 13 de septiembre, desde las 19, Arena Maipú Stadium recibirá por primera vez a La H No Murió, el proyecto integrado por Claudio O'Connor, Tano Romano, Karlos Cuadrado y Javier Rubio, que recorrerá en vivo "Ácido Argentino" para celebrar los 35 años de uno de los discos más influyentes en la historia del heavy metal argentino.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería de Arena Maipú (solo en efectivo).

Cómo será el show

La gira conmemorativa rinde homenaje al segundo álbum de estudio de Hermética, publicado en 1991 y considerado una obra fundamental del metal nacional. A más de tres décadas de su lanzamiento, canciones convertidas en clásicos mantienen intacta su vigencia gracias a la potencia de sus letras y su impacto en varias generaciones de seguidores.

El tour comenzó este año con dos funciones agotadas en el Teatro Flores y continuará por distintos escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Además, este gran momento de la banda quedará documentado en un nuevo disco en vivo, que será grabado en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

La formación reúne a dos integrantes históricos de Hermética: Claudio O'Connor en voz y Tano Romano en guitarra, acompañados por Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería. Bajo el nombre La H No Murió, el grupo mantiene vivo el repertorio y el espíritu de una de las bandas más influyentes del rock pesado argentino, fundada por Ricardo Iorio en 1988.

La presentación del 13 de septiembre marcará el debut de La H No Murió en Mendoza y ofrecerá al público metalero la posibilidad de revivir en directo un álbum que dejó una huella imborrable en la música pesada nacional.

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