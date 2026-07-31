Ex-integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota regresan a Mendoza con un show de clásicos

La Kermesse, compuesta por ex-miembros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentará el sábado 8 de agosto en el Bustelo.

Sergio Dawi, "Semilla" Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri volverán a encontrarse con el público mendocino para revivir la obra y el espíritu de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La Kermesse llegará el sábado 8 de agosto, a las 21.30, al Auditorio Ángel Bustelo, en una noche dedicada a una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.

El espectáculo, que llega a pocos meses de la muerte del Indio Solari, estará encabezado por Los Decoradores, la formación integrada por exmiembros de Los Redondos que desde hace años mantiene vivo el repertorio y la mística del grupo a través de un show que combina memoria, celebración y potencia escénica. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Articket y quedan las últimas localidades de preventa.

El legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Con una trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de Argentina y Uruguay, además de presentarse en el Estadio Obras y en festivales como Cosquín Rock, Los Decoradores consolidaron una propuesta que trasciende el formato de homenaje. Su objetivo es recuperar el universo artístico de Patricio Rey desde la experiencia de quienes fueron protagonistas de esa historia, releyendo las canciones con una mirada contemporánea sin perder la intensidad que las convirtió en clásicos.

El proyecto nació a partir del encuentro entre Sergio Dawi y "Semilla" Bucciarelli, históricos integrantes de Los Redondos, junto al guitarrista Tito Fargo y el baterista Walter Sidoti, bajo el nombre de Kermesse Redonda. Con el tiempo, la incorporación del baterista y productor Hernán Aramberri, quien también integró Patricio Rey y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dio forma a la identidad definitiva de Los Decoradores.

A lo largo de estos años, la banda compartió escenario con numerosos músicos invitados y artistas de distintas generaciones, consolidando un puente entre el legado ricotero y el presente del rock nacional.