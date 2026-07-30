Carmen Barbieri vivió uno de los momentos más conmovedores del año al "reencontrarse" con su padre, el recordado capocómico Alfredo Barbieri fallecido en 1985 , a través de un video hiperrealista generado con Inteligencia Artificial.

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La recreación sorprendió a la conductora de " Con Carmen" (El Nueve), que no pudo contener las lágrimas al verlo y escucharlo nuevamente, 41 años después de su muerte.

La emoción comenzó cuando a Carmen le anunciaron que tenía un invitado muy especial.

Segundos después, en la pantalla del estudio apareció la imagen de Alfredo Barbieri, recreada digitalmente con un nivel de realismo que dejó sin palabras a todos los presentes.

Instantes más tarde, Carmen volvió a sorprenderse por el nivel de fidelidad de la recreación. "¡Pero es la misma voz de mi papá!", repetía mientras observaba el video.

En vivo: el insólito y emotivo "reencuentro" de Carmen Barbieri con su padre fallecido gracias a la IA El Nueve

Cómo fue la recreación de Alfredo Barbieri con Inteligencia Artificial

El responsable de la producción fue Santiago Balosky, creativo publicitario y artista visual especializado en el uso de inteligencia artificial para campañas y contenidos audiovisuales.

Invitado al programa, explicó brevemente el proceso que utilizó para devolverle la voz y el rostro a Alfredo Barbieri.

Alfredo Barbieri (1923-1985) Archivo

"Busqué una entrevista que encontré suya y la usé para darle un toque", contó Balosky sobre el material que sirvió de base para entrenar el sistema de IA.

El resultado fue tan realista que Carmen confesó haber sentido que el tiempo retrocedía.

"Me lo traés a la vida otra vez. En el recuerdo lo mantengo vivo, pero verlo así es impresionante porque parece que pasó de verdad. Es de gallina, te juro", expresó la actriz, todavía emocionada.

En los últimos meses, Balosky ganó gran repercusión en redes sociales por sus recreaciones hiperrealistas de figuras fallecidas. Uno de sus trabajos más difundidos fue el emotivo video que imaginó un reencuentro entre Ernestina Pais y Jorge Guinzburg.