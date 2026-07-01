1 de julio de 2026 - 22:15

Científicos crearon un nuevo reloj biológico que predice con precisión la esperanza de vida

Un equipo de científicos desarrolló un innovador reloj transcriptómico que mide el envejecimiento biológico y estima el riesgo de mortalidad.

Los científicos llevan años buscando una forma cada vez más precisa de medir el envejecimiento.

Los científicos llevan años buscando una forma cada vez más precisa de medir el envejecimiento.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Más allá de la edad que figura en el documento, los científicos intentan conocer la verdadera edad biológica del organismo, es decir, cuánto se han desgastado las células y los órganos con el paso del tiempo. Ahora, una nueva investigación dio un paso importante al presentar una herramienta que podría mejorar esa medición.

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El estudio publicado en Nature describe un nuevo reloj biológico basado en la actividad genética, denominado reloj transcriptómico, que permite estimar el ritmo de envejecimiento y detectar señales asociadas con enfermedades crónicas. Aunque no puede indicar exactamente cuántos años vivirá una persona, sí ofrece información valiosa sobre el estado biológico del organismo y el riesgo de mortalidad.

reloj biológico
Este avance representa un nuevo paso en el estudio del envejecimiento humano.

Este avance representa un nuevo paso en el estudio del envejecimiento humano.

Cómo funciona el nuevo reloj biológico que desarrollaron los científicos

A diferencia de los relojes epigenéticos utilizados durante los últimos años, este modelo analiza las moléculas de ARN, responsables de traducir la información de los genes para fabricar proteínas. Al observar qué genes están más activos y cuáles reducen su funcionamiento, los investigadores pueden identificar patrones vinculados con el envejecimiento.

Para desarrollar esta herramienta, los científicos analizaron más de 11.000 muestras provenientes de ratones, ratas, macacos y seres humanos, comparando distintos órganos y tejidos. El objetivo fue encontrar biomarcadores comunes que permitieran medir el envejecimiento en diferentes especies.

Los autores del trabajo explicaron: "Desarrollamos relojes transcriptómicos multiespecie y multitejido para la edad cronológica y la mortalidad esperada en más de 11.000 muestras de cuatro mamíferos, respondiendo a la necesidad de biomarcadores de envejecimiento interpretables que se generalicen a través de órganos y especies, al tiempo que reflejen el estado de salud."

  • Los resultados mostraron que los genes relacionados con la reparación celular, la regeneración de tejidos y la correcta división de las células suelen asociarse con un envejecimiento más lento.
  • En cambio, los genes vinculados con la inflamación y la muerte celular aparecen con mayor frecuencia cuando el envejecimiento biológico es más acelerado.

Qué descubrió el estudio y por qué podría cambiar la investigación sobre el envejecimiento

  • Tras validar el modelo con distintos análisis estadísticos y compararlo con otros relojes biológicos, el equipo comprobó que el sistema lograba evaluar correctamente cuándo el envejecimiento era más rápido o más lento. Incluso, utilizando muestras de sangre humana, consiguió predecir el riesgo de mortalidad con un rendimiento similar al de los relojes epigenéticos más avanzados.
  • Además, el algoritmo identificó alteraciones relacionadas con enfermedades crónicas tanto en modelos animales como en tejidos humanos, lo que abre la posibilidad de utilizar esta tecnología para investigar distintas patologías asociadas al envejecimiento.
  • El autor principal del estudio, el bioinformático Alexander Tyshkovskiy, de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó la importancia del hallazgo: "Los mismos genes están asociados con el envejecimiento, por ejemplo, en el hígado y el corazón de ratas y humanos. Aunque las células tienen funciones y orígenes muy diferentes, comparten los mismos biomarcadores relacionados con el envejecimiento."

Aún quedan desafíos antes de que llegue a la práctica clínica

Aunque los resultados son prometedores, los propios investigadores reconocen que todavía será necesario realizar nuevos estudios en poblaciones humanas mucho más amplias y diversas para perfeccionar el algoritmo y aumentar la precisión de sus estimaciones.

reloj biológico

El objetivo futuro es comprender con mayor detalle cuándo el envejecimiento biológico se acelera, qué factores logran ralentizarlo y cómo pueden desarrollarse tratamientos personalizados para mejorar la calidad de vida durante el paso de los años.

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