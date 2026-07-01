Adidas cambia por completo uno de sus modelos de zapatillas más populares: ahora es un zapato formal perfecto para el trabajo

Adidas amplió la familia de las icónicas Samba con el lanzamiento de las nuevas Samba Bowling , un modelo que reinterpreta uno de sus diseños más populares a partir de la inspiración en el calzado utilizado para jugar bowling. La propuesta combina una estética clásica con detalles contemporáneos y apunta a quienes buscan unas zapatillas que puedan utilizarse tanto en looks casuales como en estilos más formales.

Las nuevas Samba Bowling reinterpretan uno de los modelos más emblemáticos de Adidas Originals con una silueta pensada para adaptarse tanto a looks casuales como a conjuntos más formales.

El diseño incorpora un exterior confeccionado en cuero de alta calidad , acompañado por una resistente suela de caucho que ofrece un buen agarre en distintas superficies. Además, el interior cuenta con un forro de cuero que busca brindar mayor comodidad durante todo el día.

Inspiradas en el calzado tradicional de bowling, estas zapatillas mantienen la esencia de las Samba, aunque con líneas más refinadas que permiten combinarlas con una amplia variedad de prendas.

Uno de los principales atractivos de este lanzamiento es su versatilidad. Las Samba Bowling pueden utilizarse con jeans, pantalones de vestir, prendas de lino o conjuntos de inspiración urbana, lo que las convierte en una alternativa para diferentes ocasiones.

Después del lanzamiento de una versión en color negro, Adidas también presentó una variante en marrón oscuro, un tono que refuerza el perfil elegante del modelo y amplía las posibilidades para quienes buscan un calzado fácil de combinar.

image

¿Cuánto cuestan y llegarán a Argentina?

Las Adidas Samba Bowling fueron lanzadas inicialmente en algunos mercados internacionales con un precio cercano a los 205 dólares, aunque su valor puede variar según el país y los impuestos aplicados.

Por el momento, Adidas Argentina no confirmó la fecha de lanzamiento ni el precio oficial de este modelo en el país. Sin embargo, otras versiones de la línea Samba se comercializan en la tienda oficial con valores que, según el modelo, oscilan entre $189.999 y $299.999, por lo que, si las Samba Bowling llegan al mercado argentino, podrían ubicarse dentro de un rango similar o incluso superior.