Causa Walter Bento: condenaron a dos años de prisión a Diego Barrera por falso testimonio

Un hombre fue sentenciado a la pena de dos años de prisión por modificar su testimonio durante el juicio contra el ex juez Walter Bento , condenado por encabezar una asociación ilícita.

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Diego Barrera incurrió en el delito de falso testimonio tras modificar la comparecencia ofrecida en la etapa de instrucción, por lo que el Tribunal Federal N.°2 de Mendoza lo declaró culpable al aceptar la solicitud del fiscal Federico Baquioni.

La investigación inició luego de que los fiscales generales Dante Vega y Gloria María André detectaran contradicciones entre las dos exposiciones del implicado , quien en un primer momento dio detalles acerca del mecanismo para negociar libertades, beneficios procesales y arrestos domiciliarios, mientras que nombró a diferentes abogados y miembros de las fuerzas de seguridad como partícipes activos en esa asociación ilícita.

No obstante, en 2023 afirmó haber sido víctima de presuntas represalias ejercidas por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) , letrados que lo asistieron legalmente y dirigentes políticos, en tanto que señaló que su testimonio fue “armado” y agregó que no conocía a Bento.

Barrera, su esposa y los dos hijos de esta mujer fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y el crimen del despachante de aduanas Diego Aliaga , caso que derivó en la investigación contra Walter Bento.

La condena contra Walter Bento

El ex juez federal recibió 18 años de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

En un fallo histórico, las magistradas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra, ordenaron el decomiso de todos sus bienes, a excepción de su casa en un reconocido barrio privado y un vehículo.

Además, las juezas, quienes confirmaron la sentencia que había solicitado la fiscalía, aplicaron a Bento una multa de 540 millones de pesos, al tiempo que también fueron condenados la esposa Bento, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, por delitos patrimoniales vinculados a la causa.

De hecho, la mujer recibió seis años por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de una multa de 346 mil de pesos, mientras que su hijo mayor fue sentenciado a cinco años de cárcel.