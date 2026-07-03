Nuevo revés judicial para las 10 jugadoras del club Alemán imputadas por abuso sexual

En consonancia con la decisión de la Procuración de avanzar en la investigación que tiene imputadas a 10 jugadoras de hockey del club Alemán , que durante un “ritual de bienvenida” habrían abusado sexualmente de una joven de 16 años en 2023, el Juzgado Penal Nº 2 ordenó que la investigación siga adelante .

"No era la única": el relato de la joven que denunció abusos en el club Alemán llegó a los medios nacionales

Para la Procuración sí hubo delito en el caso de las jugadoras de hockey de Club Alemán denunciadas por abuso

Este mediodía, la jueza Miriam Núñez rechazó un planteo de las defensas de las deportistas, que habían solicitado una “excepción de falta de acción por atipicidad” , ya que opinaban que lo que el fiscal de Delitos c ontra la Integridad Sexual, Mauro Perassi, investiga no sería delito.

Se trata de una medida que había solicitado el abogado Fernando Peñaloza en representación de seis imputadas, rechazando un dictamen dictado en febrero pasado por la Fiscal Adjunta penal Paula Quiroga, segunda autoridad del Ministerio Público Fiscal junto a Gustavo Pirrello, después del Procurador Alejandro Gullé.

La investigación es impulsada por los abogados querellantes Lucas Lecour y Francisco Machuca, quienes opinaron de forma contraria a las defensas.

La decisión de la jueza Núñez representa un duro revés para las sospechosas, ya que, de haber aceptado el pedido de las defensas –la defensora oficial Mariana Silvestre asiste a otras cuatro deportistas– , todos los actos anteriores al dictamen de la Procuración hubieran resultado nulos, entre ellos, la imputación. El dictamen de la jueza podría ser apelado y no resultaría raro que si llegara a elevarse a juicio la causa este tema vuelva a tratarse.

No es la primera vez que un magistrado considera que el accionar de las imputadas debe considerarse como un posible delito: en noviembre de 2025, el juez Diego Flamant ordenó la reapertura del caso para que se volviera a investigar.

La opinión de la fiscal Quiroga

En febrero pasado, la fiscal Quiroga se pronunció en el mismo sentido que Flamant, considerando que se afecta la posibilidad de disponer de su propio cuerpo a una persona cuando existen casos de agresión sexual donde no se haya podido expresar libremente el consentimiento.

Además, sostuvo que las situaciones denunciadas –la utilización de embutidos y de profilácticos con sustancias “blanquecinas”– son “actos impúdicos que implican el uso del cuerpo de la víctima con un claro sentido sexual, más allá de la existencia de un contacto físico”.

Tras considerar que sería una conducta abusiva aun dentro de una práctica naturalizada en el ámbito deportivo, indicó la fiscal que “las denunciadas tenían conocimiento del contenido sexual y tuvieron la voluntad de llevarlo a cabo, aun cuando fuera para realizar una broma”.

Al considerar el contexto del caso, indicó que existió una asimetría entre la denunciante —16 años— y las denunciadas —entre 23 y 29 años, mujeres a las que admiraba por jugar en primera división, a la que aspiraba a ingresar—, lo que puede entenderse como “una relación de poder”, recomendando, por último, que la fiscal solicite instrucciones en la Fiscalía en este tipo de casos.

La denuncia inicial

Inicialmente los padres de la adolescente presentaron un escrito a las autoridades de club solicitando algún tipo de sanción para las jugadoras, pero inesperadamente, la institución presenta una denuncia penal sobre el polémico acto de iniciación, ocurrido el 20 de abril de 2023 en un baño del club Alemán, cuando el primer equipo femenino estaba jugando un torneo regional y concentraba en las instalaciones que la institución tiene en Las Cañas, Guaymallén.

La denunciante (tenía en ese momento 16 años y hoy es mayor de edad) jugaba en ese club desde los 8 años, capitaneando algunos equipos de distintas divisiones inferiores. En ese momento formaba parte de la Quinta y, por sus habilidades, fue convocada para la Primera. Además, era entrenadora de las niñas de la Novena.

Según la denuncia, la velada iniciática arrancó cuando la capitana de la Primera fue a buscar a las menores diciéndoles que todo estaba listo en el baño de la institución. Luego las hicieron formar fila en la puerta y las hicieron pasar de a una. Después, otra jugadora les dijo a las niñas que se desnudaran, quedando sólo con bombachas o bien con las calzas.

Otra adulta les dijo que tenían 30 segundos para ponerse una suerte de "top creativo", que no era otra cosa que cubrirse los senos con papeles u hojas de árboles sujetadas con cinta Scotch. Las órdenes habrían sido dadas por al menos cuatro adultas –algunas profesionales, todas identificadas con sus nombres y apellido- y habrían sido 6 las que participaron del hecho.

En ese momento, una de las adolescentes le dijo a otra jugadora que hicieran lo que quisieran, pero " no nos graben", suplicó, algo que finalmente habría ocurrido.

Luego, otras tres jugadoras se encargaron de vendarles los ojos con toallitas femeninas. Repentinamente, una chica que tiene fobia a los peces, sintió olor a atún y comenzó a llorar. Después les ordenaron que se pusieran "en cuatro patas" y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una mayor dijo: "Ponete en cuatro patas y mordé este hueso; sos un perro", mientras otras hacían comentarios de índole sexual en relación a la posición de las menores, entre risas y comentarios humillantes.

Siempre según la denuncia, una de las jugadoras adultas comenzó a frotarles ají picante en los labios y la denunciante le dijo varias veces que no lo hiciera porque tenía una reacción alérgica. Pero la maniobra siguió, a pesar del llanto de la adolescente, mientras otras le refregaban por el cuerpo una mezcla "asquerosa".

La joven explicó a Los Andes que, en ese momento "yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que ellas reaccionaran mal si les decía que me quería ir”.

Pero la particular "bienvenida" continuó. "A la cuenta de tres, griten gol, pero con mucha emoción", fue la consigna siguiente. Cuando las chicas lo hicieron, les habrían introducido salchichas en la boca. Una joven cayó al piso y otra cerró la boca, pero igual se les suministraron los embutidos.

Mientras seguían siendo untadas por una sustancia viscosa, una de las presuntas festejantes le introdujo a la denunciante una morcilla entre la calza y bombacha.

Luego vino la etapa de decoloración de pelos, que dejaron como saldo ardor y quemaduras, pero al menos se les permitió sacarse "las vendas". Pero antes, y tras llevarlas a las duchas, una jugadora "de Primera" le dio a probar a la joven una sustancia que ella cree que fue yogur rancio o con ajo. Luego le tiraron ese yogur en el cuerpo y una le arrojó un profiláctico diciéndole que esa sustancia blanca "venía de ahí".

Ya en ese momento, por la humedad, a la joven se le había desprendido el "top creativo" y quedó desnuda de la cintura hacia arriba, "pero a pesar de avisar, siguieron filmando". Por último, las dejaron bañarse.

Al día siguiente una madre escuchó en el baño de un estadio que dos jugadoras comentaban sobre "la bienvenida" diciendo que se les había ido la mano, por lo que el asunto comenzó a comentarse de boca en boca y de teléfono a teléfono.