7 de abril de 2026 - 23:29

"No era la única": el relato de la joven que denunció abusos en el club Alemán llegó a los medios nacionales

La joven que denunció a jugadoras de hockey del Club Alemán relató el presunto abuso durante un “bautismo” y aseguró que otras chicas vivieron la misma situación.

Club Alemán: la denunciante habló y relató el presunto abuso.

Club Alemán: la denunciante habló y relató el presunto abuso.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La joven que denunció a jugadoras del Club Alemán de Mendoza por presunto abuso contó su historia de abusos a medios nacionales y brindó detalles sobre lo ocurrido durante un ritual de iniciación en el plantel, al que definió como una situación “completamente por sorpresa” y no consentida.

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En una entrevista televisiva (El Trece), la víctima —identificada como María— aseguró: “Nunca me imaginé esto. Iba con la idea de que me iban a teñir el pelo solamente. Fue todo completamente por sorpresa, no fue consentido”.

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El relato

Según su testimonio, el hecho ocurrió cuando tenía 16 años, en el marco de un supuesto “bautismo” para ingresar al plantel superior. Allí, junto a otras jóvenes, fue sometida a situaciones que describió como abusivas.

No era la única. Estaba en estado de shock. No me salía decir que me quería ir. Tenía 16 años y estaba rodeada de adultas a las cuales yo siempre admiré”, relató.

La joven afirmó que las jugadoras de mayor edad las obligaron a desnudarse parcialmente y que hubo tocamientos en distintas partes del cuerpo, además de prácticas humillantes. También indicó que en ese momento tenían los ojos vendados y que, al quitársela, advirtió que había personas grabando con celulares.

Cuando me saqué la venda me di cuenta, les pedí que dejaran de hacerlo. Me contestaron que al ser solo mujeres, que me deje de joder”, sostuvo.

La denuncia y el recorrido judicial

Tras el episodio, la familia decidió avanzar con la denuncia. La madre de la joven explicó que inicialmente pensaron que la angustia estaba relacionada con el deporte, pero luego conocieron lo sucedido.

“Les dijimos que era un delito, que no podían tocar las partes íntimas ni utilizar elementos de ningún tipo. Pero como no hicieron nada, avanzamos con la denuncia”, señaló.

Según detalló, la causa tuvo un primer revés cuando fue archivada por la fiscal interviniente. Sin embargo, tras una audiencia, un juez de Garantías decidió apartarla y el caso continuó con otros fiscales.

El impacto del hecho llevó a la joven a dejar el hockey. “Llegué a mi límite”, expresó, al recordar que incluso debía compartir viajes con las denunciadas. Tras intentar continuar en otro club, finalmente abandonó la actividad debido a la presión y la angustia que atravesaba.

La entrevista completa:

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