Investigan el hallazgo del cuerpo de un bebé descuartizado dentro de un cementerio

Un macabro hallazgo conmocionó a la localidad salteña de General Güemes , donde fue encontrado el cuerpo de un bebé aparentemente descuartizado dentro del cementerio Cristo Rey. La Justicia inició una investigación para determinar cómo llegó hasta el lugar y establecer las circunstancias de su muerte.

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El descubrimiento ocurrió cuando un grupo de empleadas ingresó al predio para realizar las tareas habituales de limpieza . Al advertir la presencia del cuerpo, dieron aviso de inmediato a la Policía, que cercó el sector y preservó la escena hasta la llegada de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Durante varias horas, los especialistas realizaron distintas pericias y recolectaron pruebas con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva información clave de la causa , como la identidad del bebé, su sexo, el tiempo que tenía de nacido y la causa del fallecimiento.

Una de las principales incógnitas que intenta resolver la investigación es si el bebé ya había fallecido cuando fue abandonado en el cementerio o si su muerte ocurrió posteriormente. La respuesta dependerá de los resultados de la autopsia, que serán determinantes para orientar el avance de la causa.

Investigan quién dejó al bebé en el cementerio. Gentileza El Tribuno

De manera extraoficial, según indicó El Tribuno el cuerpo presentaba signos de desmembramiento y graves lesiones compatibles con la acción de perros que suelen deambular por el cementerio.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el cuerpo habría sido abandonado en otro sector del predio y que posteriormente los animales lo trasladaron hasta el lugar donde finalmente fue encontrado, cerca de una de las entradas y de las oficinas administrativas.

El jefe de la Dirección Distrito de Prevención N° 7, el comisario general Enrique Burgos, informó al medio antes citado que la Policía trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y en recorridas por la zona para intentar identificar a los responsables.

Además, convocó a cualquier persona que pueda aportar información a presentarse en la comisaría para colaborar con la investigación.

El bebé fue encontrado por empleadas de limpieza del cementerio. Informate Salta

Por su parte, el secretario de Gobierno de General Güemes, Francisco Nieva, reconoció que el cementerio presenta importantes deficiencias de seguridad. Según explicó, el predio cuenta con sectores de muros bajos y otros sin cerramiento perimetral, lo que facilita ingresos clandestinos. También señaló que los robos y hechos de vandalismo son frecuentes y que un solo sereno no alcanza para vigilar todo el lugar durante la noche.

A su vez, la Justicia ordenó nuevas pericias para reconstruir el recorrido que pudo haber realizado la persona que abandonó el cuerpo y verificar si existen registros o testigos que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas en el marco de la investigación.