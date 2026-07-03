Mezclar cáscaras de ajo y café: para qué se utiliza en casa y en qué lugares es más efectiva

Las cáscaras de ajo y los restos de café usado dejaron de ser simples residuos de cocina para convertirse en un recurso cada vez más utilizado en huertas, jardines y macetas. La combinación de ambos ingredientes se popularizó a través de redes sociales y espacios dedicados a la jardinería doméstica debido a sus posibles beneficios sobre las plantas.

Mezclar bicarbonato de sodio con jugo de naranja: por qué se recomienda y para qué sirve

Mezclar bicarbonato de sodio con cáscara de huevo: por qué se recomienda y para qué sirve

Las propiedades del ajo no se limitan al bulbo . Las cáscaras también conservan parte de los compuestos que caracterizan a este alimento y que pueden resultar útiles en el cuidado de las plantas.

El sitio Botanical Online explica que el ajo contiene minerales como azufre, potasio y calcio . Además, sus compuestos sulfurados generan alicina cuando el bulbo se tritura, una sustancia reconocida por su actividad antimicrobiana . Aunque las cáscaras presentan una concentración menor, todavía conservan parte de esas propiedades.

Al incorporarlas al suelo luego de secarlas y triturarlas , liberan lentamente estos compuestos, lo que puede ayudar a limitar el desarrollo de hongos y actuar como una barrera natural frente a distintos insectos que afectan cultivos y plantas ornamentales, entre ellos hormigas, pulgones e insectos de raíz.

Los restos de café conservan nutrientes que pueden aprovecharse una vez finalizada la preparación de la infusión. Su incorporación al sustrato representa un complemento que favorece las condiciones del suelo cuando se utiliza en cantidades moderadas.

El café usado contiene nitrógeno, potasio, magnesio y pequeñas cantidades de fósforo. También mejora la aireación del terreno y aporta una leve acidez que beneficia especialmente a especies como cítricos, hortensias, frutillas, helechos y diversas plantas de interior de hoja verde.

Además, este material sirve como fuente de alimento para microorganismos beneficiosos presentes en la tierra, cuya actividad resulta fundamental para favorecer el desarrollo de raíces más fuertes y saludables.

WEB

Los principales usos de esta mezcla casera

Uno de sus principales beneficios consiste en actuar como un fertilizante orgánico suave. Mientras el café incorpora nutrientes esenciales, las cáscaras de ajo complementan el aporte de minerales y colaboran con el equilibrio biológico del suelo.

Otro de sus usos más conocidos es el control natural de insectos. El aroma característico del ajo y sus compuestos azufrados contribuyen a mantener alejados pulgones, moscas blancas, hormigas y algunos gusanos que suelen desarrollarse en el sustrato.

La mezcla también puede ayudar a prevenir la aparición de determinados hongos que afectan raíces y tallos, sobre todo en ambientes donde la humedad favorece su desarrollo.

A su vez, el café mejora la estructura del suelo al reducir la compactación, favorecer el drenaje y mantener una humedad más equilibrada.

Cómo preparar correctamente la mezcla

Los especialistas aconsejan dejar secar las cáscaras de ajo antes de triturarlas para facilitar su incorporación al sustrato. Posteriormente, deben mezclarse con café usado que ya se encuentre frío y ligeramente seco.

Una vez preparada, la combinación puede integrarse directamente con la tierra o distribuirse alrededor del tallo de las plantas.