25 de junio de 2026 - 18:25

Mezclar bicarbonato de sodio con cáscara de huevo: por qué se recomienda y para qué sirve

En el jardín y en la limpieza de objetos, esta mezcla se relaciona con la corrección a corto plazo. El bicarbonato y el huevo deben utilizarse juntos.

Las cáscaras de huevo granuladas y el bicarbonato de sodio actúan en poco tiempo.

Las cáscaras de huevo granuladas y el bicarbonato de sodio actúan en poco tiempo.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscara de huevo triturada se ha convertido en un truco casero popular porque combina dos ingredientes simples, alcalinos y fáciles de reutilizar. Tanto en el jardín como en la cocina, esta mezcla puede ofrecer beneficios para el suelo y para las tareas de limpieza.

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mezcla de huevo y bicarbonato
El principal cuidado consiste en no considerar esta receta casera como una solución intensiva.

El principal cuidado consiste en no considerar esta receta casera como una solución intensiva.

¿Qué se forma con la mezcla de bicarbonato y cáscara de huevo?

La cáscara de huevo seca y triturada se utiliza de forma casera debido a que contiene compuestos asociados al calcio, mientras que el bicarbonato de sodio posee propiedades alcalinas. Juntos forman un polvo que puede resultar útil en aplicaciones específicas, siempre que se use con moderación y criterio.

En jardinería, la idea se asemeja a la corrección de la acidez del suelo, aunque en una escala doméstica y sin sustituir un análisis profesional. Su aplicación debe ser moderada, especialmente en macetas, ya que un exceso de alcalinidad puede afectar las raíces y la absorción de nutrientes.

Algunas recomendaciones básicas son:

  • Utilizar cáscaras bien secas para evitar malos olores y facilitar la trituración.
  • Aplicar pequeñas cantidades cuando se sospeche que el suelo es demasiado ácido.
  • Reducir aún más la dosis en macetas y espaciar las aplicaciones.
  • Aprovechar la mezcla como abrasivo suave para la limpieza de utensilios.
  • Evitar el exceso, ya que puede alterar el equilibrio del sustrato.

¿Cómo preparar el polvo correctamente en casa?

  1. La preparación comienza lavando cuidadosamente las cáscaras de huevo para eliminar restos orgánicos del interior.
  2. Luego deben secarse por completo al sol o en un lugar bien ventilado, ya que la humedad dificulta la trituración y favorece la aparición de olores o contaminación.
  3. Una vez secas, las cáscaras deben triturarse hasta obtener un polvo fino o ligeramente granulado.
  4. Después se añade una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y se mezcla bien.
  5. El producto final debe almacenarse en un recipiente seco y hermético para conservar su textura y sus propiedades.

¿Para qué sirve esta mezcla en el jardín?

En jardines, huertas caseras y macetas, este polvo puede utilizarse cuando el objetivo es reducir ligeramente la acidez del suelo mediante aplicaciones moderadas. La práctica guarda cierta relación con el encalado de los suelos, aunque siempre debe realizarse con precaución y en proporciones adecuadas.

El principal cuidado consiste en no considerar esta receta casera como una solución intensiva para corregir el suelo. La corrección de la acidez depende de diversos factores relacionados con el tipo de suelo y el cultivo, por lo que en macetas es fundamental observar la respuesta de las plantas.

mezcla de huevo y bicarbonato
Es importante probar en una zona pequeña para conocer qué provoca en el corto plazo.

Es importante probar en una zona pequeña para conocer qué provoca en el corto plazo.

¿Cómo utilizarla para limpiar utensilios de cocina?

En la cocina, esta combinación actúa como un abrasivo suave para eliminar suciedad adherida en superficies resistentes. La cáscara triturada aporta fricción mecánica, mientras que el bicarbonato ayuda a remover grasa ligera y malos olores sin necesidad de frotar con demasiada fuerza.

  1. Para utilizarla, solo debe espolvorearse una pequeña cantidad sobre el utensilio húmedo y frotar con una esponja suave.
  2. Luego se debe enjuagar cuidadosamente para eliminar cualquier partícula mineral, evitando que queden residuos en materiales porosos o en superficies delicadas que puedan rayarse.

Durante la limpieza, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

  • Utilizarla preferentemente en ollas, bandejas para horno y utensilios resistentes.
  • Evitar superficies antiadherentes especialmente sensibles.
  • Realizar una prueba en un área pequeña antes de usarla en objetos nuevos.
  • Enjuagar bien para eliminar cualquier resto de polvo.
mezcla de huevo y bicarbonato

La mezcla de cáscaras de huevo y bicarbonato es multiuso en las tareas del hogar. Logra solucionar asuntos incómodos, tanto para las plantas como para restos de suciedad adheridos en elementos de la cocina, gracias a sus partículas ásperas.

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