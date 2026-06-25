No los tires más: 5 formas ingeniosas de reutilizar los envases de lavandina y detergente en tu casa

Los envases vacíos de lavandina y detergente suelen terminar en la basura apenas se vacían. Sin embargo, quienes disfrutan del reciclaje práctico saben que estos bidones y botellas de plástico son una de las materias primas más versátiles para resolver pequeños problemas del hogar sin gastar dinero. Su resistencia, su tamaño y la facilidad para cortarlos los convierten en aliados ideales para armar organizadores, herramientas y accesorios muy útiles.

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La clave está en lavarlos bien, dejar que se sequen y trabajar siempre con cutter o tijera fuerte sobre una superficie firme. A partir de ahí, aparecen un montón de opciones que no requieren experiencia previa ni materiales difíciles de conseguir. Con un poco de prolijidad, un simple envase puede terminar resolviendo desde el orden de la cocina hasta tareas del jardín.

Una de las ideas más prácticas consiste en cortar el envase de detergente o lavandina en diagonal, conservando el asa.

Así se obtiene un contenedor muy cómodo para guardar pinzas, destornilladores, trapos, cepillos o productos de limpieza. El asa permite trasladarlo fácilmente de un ambiente a otro y lo convierte en una especie de “caddy” casero para tener todo a mano.

Los envases de lavandina más grandes son perfectos para fabricar palas de mano.

Solo hay que dibujar una forma inclinada, cortar y lijar los bordes. El resultado sirve para cargar tierra, arena, alimento para mascotas o incluso carbón para la parrilla. Es uno de los usos más clásicos y efectivos.

3. Dispenser de bolsas

Con un corte rectangular en la parte frontal y una abertura superior, los envases también pueden transformarse en dispensers de bolsas de nylon.

Se cuelgan dentro de una alacena, en el lavadero o detrás de una puerta y ayudan muchísimo a ordenar esas bolsas que siempre terminan sueltas.

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4. Macetas colgantes para balcón o patio

Si se cortan prolijamente y se decoran con pintura o cuerda, estos envases pueden convertirse en macetas colgantes para aromáticas, suculentas o plantas pequeñas.

El plástico resiste bien la humedad y el peso liviano los vuelve ideales para balcones.

5. Contenedor para broches, guantes o trapos

Los envases más chicos también funcionan como pequeños organizadores para el lavadero.

Pueden usarse para guardar broches, esponjas, guantes de goma o repasadores, aprovechando su forma vertical y el asa para colgarlos.

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Reciclar para ordenar mejor

El reciclaje no siempre necesita grandes proyectos. A veces, alcanza con mirar un envase vacío y entender que todavía puede resolver algo dentro del hogar. Los recipientes de lavandina y detergente son un ejemplo perfecto de cómo transformar residuos en soluciones concretas, económicas y muy útiles para todos los días.