Mezclar bicarbonato de sodio con jugo de naranja: por qué se recomienda y para qué sirve

Esta combinación reacciona creando una espuma abrasiva que disuelve la cal y neutraliza olores, pero requiere un enjuague profundo para evitar bacterias por el azúcar.

El bicarbonato de sodio y el jugo de naranja forman una pareja inusual pero efectiva en la limpieza del hogar. Esta mezcla aprovecha la alcalinidad del bicarbonato para combatir grasas y olores, sumada al ácido cítrico de la fruta que disuelve la cal, ofreciendo una alternativa económica a los productos industriales.

La efectividad de este remedio casero reside en la reacción química que ocurre al mezclar un ingrediente ácido con uno alcalino. Al entrar en contacto, se genera una efervescencia que produce citrato de sodio y dióxido de carbono. Esta espuma crea una textura ligeramente abrasiva ideal para tratar superficies metálicas y cerámicas sin dañarlas.

image Cómo actúa la reacción química en las superficies El bicarbonato de sodio, componente principal del polvo de hornear, tiene un pH de aproximadamente 8,3. Esta propiedad le permite unirse a las moléculas ácidas que generan el mal olor en la cocina o el baño, transformándolas en sales inodoras. Por su parte, el jugo de naranja aporta el ácido cítrico necesario para atacar los depósitos de cal ligera que suelen opacar los grifos.

Aunque el jugo de naranja tiene menos concentración de ácido que el limón, con unos 0,9 gramos por cada 100 mililitros, sigue siendo un sustituto biodegradable válido para el vinagre. Su uso es especialmente recomendado en fregaderos de acero inoxidable y lavabos, donde la suciedad no está profundamente incrustada.

image Cómo preparar la pasta de bicarbonato y naranja La preparación es sencilla y solo requiere unos pasos: Mezclar dos cucharaditas de bicarbonato con jugo recién exprimido hasta obtener una pasta espesa.

Añadir un poco de agua para ajustar la consistencia, si es necesario.

Aplicar la pasta con un paño sobre la zona deseada.

Dejar actuar por unos minutos para que la reacción química descomponga los residuos. Por qué es importante enjuagar bien la mezcla Existe una advertencia fundamental al emplear este método. Debido a que el jugo de naranja contiene azúcares y otros compuestos orgánicos, estos pueden convertirse en un caldo de cultivo para gérmenes si no se eliminan totalmente. Por ello, es obligatorio realizar un enjuague exhaustivo con agua limpia tras la aplicación para garantizar que no queden residuos pegajosos.

Esta solución resulta útil para quienes buscan reducir el uso de químicos agresivos en espacios donde se manipulan alimentos. Al ser componentes que suelen estar presentes en cualquier despensa, permiten realizar un mantenimiento rápido del brillo en utensilios metálicos y desagües con problemas de olor sin necesidad de comprar productos específicos.