Si tenés bicarbonato de sodio, tenés un tesoro: 5 trucos para resolver emergencias en tu casa hoy mismo

Mantener un hogar impecable no tiene por qué ser costoso ni peligroso para la salud. El bicarbonato de sodio , ese humilde polvo blanco de la alacena, es en realidad un tesoro en casa. Actúa como un potente desinfectante y desodorizante capaz de resolver las emergencias domésticas más molestas sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

La limpieza del hogar es fundamental para prevenir enfermedades respiratorias, alergias e infecciones gastrointestinales . Sin embargo, muchos productos comerciales contienen sustancias tóxicas que pueden irritar la piel o contaminar el medio ambiente. Es aquí donde el bicarbonato de sodio se destaca como una alternativa ecológica y segura para toda la familia.

Este ingrediente estrella no solo es versátil, sino que actúa como un abrasivo suave y un neutralizador de olores altamente efectivo . A continuación, te explicamos cómo aplicar cinco trucos prácticos que transformarán tu rutina de limpieza diaria.

Si el agua de tu bacha baja con dificultad, no necesitás llamar a un especialista de inmediato. El truco consiste en verter media taza de bicarbonato en el desagüe, seguida de una taza de vinagre blanco . Esta mezcla genera una reacción de ácido acético que forma burbujas de CO, ideales para remover la grasa y la suciedad acumulada.

Para que el efecto sea máximo, tapá el desagüe con una toalla y dejá reposar por 5 minutos . Finalizá añadiendo agua caliente poco a poco para que actúe otros 10 a 15 minutos ; esto no solo mejora el tránsito del agua, sino que elimina los malos olores de las tuberías.

Salvá tus ollas quemadas sin fregar de más

Es común que la comida se pegue en el fondo de las ollas, creando una costra difícil de quitar. Para solucionarlo, cubrí el fondo con agua y añadí una cucharada de bicarbonato. Poné la mezcla a hervir entre 2 y 5 minutos.

Al elevar el pH del agua, el bicarbonato ablanda los residuos carbonizados, las grasas y los azúcares caramelizados. Una vez que el líquido se enfríe, la comida se despegará sola, facilitando la limpieza sin dañar el acero inoxidable.

Heladera sin olores en solo unas horas

La heladera suele acumular aromas que no siempre son agradables. Para neutralizarlos hasta en un 80%, simplemente colocá un recipiente o frasco abierto con bicarbonato en la parte trasera de los estantes. El polvo actúa combatiendo los olores y transformándolos en sales inodoras. Dejá que actúe de 4 a 12 horas y reemplazalo cada dos o tres meses para mantener la frescura constante.

Eliminá el rastro del ajo y la cebolla de tus manos

Cocinar con condimentos fuertes deja aromas persistentes en la piel y en las tablas de picar. Para las manos, frotá una cucharadita de bicarbonato con agua y luego lavate con tu jabón habitual; el olor desaparecerá al neutralizarse los compuestos del ajo. En el caso de las tablas de picar, espolvoreá la superficie, frotá con un cepillo húmedo y enjuagá con agua caliente para desinfectar y eliminar manchas.

Frutas y verduras libres de suciedad y pesticidas

Un hábito saludable que podés implementar hoy es lavar tus vegetales con bicarbonato antes de consumirlos. Sumergí la fruta o verdura en un recipiente con agua y una cucharadita de bicarbonato durante 8 a 10 minutos. Este proceso ayuda a eliminar suciedad y restos de pesticidas de forma más efectiva que el agua sola, garantizando un consumo más seguro para tu familia.