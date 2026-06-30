Cuántas sentadillas hay que hacer para fortalecer el abdomen y quemar más grasa que con la plancha

El entrenamiento de fuerza con sentadillas acelera la pérdida de grasa en la cintura y aumenta la densidad ósea, superando el gasto energético de las planchas.

Lograr un abdomen de acero no depende exclusivamente de las planchas tradicionales. Aunque este ejercicio estático es popular, expertos en acondicionamiento físico señalan a las sentadillas como la opción superior. Este movimiento no solo fortalece el torso, sino que quema más energía y mejora la resistencia en piernas y glúteos simultáneamente.

Las sentadillas se posicionan como uno de los ejercicios de fuerza más eficaces y accesibles para cualquier persona. Se pueden realizar de forma tradicional o mediante variantes que incluyen saltos, pesas y barras. Su versatilidad permite integrarlas en la rutina diaria para obtener resultados integrales en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen.

Portadas Canva ¿Por qué las sentadillas queman más grasa que la plancha? El coach profesional Danny James sostiene que, si el objetivo central es perder peso o reducir la grasa abdominal, las sentadillas ofrecen una ventaja competitiva. Al involucrar grandes grupos musculares, requieren un consumo de energía significativamente mayor que las planchas. Este gasto calórico adicional es clave para definir la zona media mientras se gana potencia en las extremidades inferiores.

Además del factor estético, este ejercicio impacta directamente en la salud articular. Realizar sentadillas fortalece los tendones, ligamentos y huesos que rodean las rodillas y los tobillos. Este fortalecimiento aligera la carga sobre las articulaciones, reduciendo drásticamente el riesgo de sufrir lesiones comunes durante la actividad física o la vida cotidiana.

La densidad ósea es otro beneficio fundamental mencionado por expertos. La práctica constante mejora la flexibilidad y protege contra enfermedades como la osteoporosis, especialmente si se inicia a temprana edad. A diferencia de los ejercicios que solo se enfocan en la tensión muscular momentánea, la sentadilla genera un impacto estructural positivo en el sistema esquelético.

image ¿Cómo hacer sentadillas con la técnica correcta? La técnica es determinante para evitar molestias y maximizar el entrenamiento. Es necesario mantener los pies a la altura de las caderas y flexionar las rodillas sin que sobrepasen excesivamente la punta de los pies. El peso debe recaer siempre sobre los talones, manteniendo el torso erguido y la espalda recta durante todo el recorrido. Al bajar, las caderas deben quedar por debajo de la altura de las rodillas para completar el rango de movimiento. Al elevarse de nuevo, apretar los glúteos asegura una activación muscular completa. Este enfoque técnico garantiza que el esfuerzo se distribuya correctamente entre el abdomen, las piernas y la espalda.