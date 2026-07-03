Qué significa tirar un puñado de sal en la puerta de casa, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, tirar sal en la entrada de casa cumple una función simbólica interesante para el cuidado general.

Para este tipo de filosofías y prácticas, la sal modifica la energía de una casa.

¿Alguna vez viste un puñado de sal junto a la puerta de una casa y te preguntaste para qué sirve? Aunque parezca una costumbre sin importancia, para quienes practican el Feng Shui tiene un significado muy especial. Esta filosofía milenaria sostiene que la entrada del hogar es el lugar por donde circula la energía y la sal logra un ambiente armónico.

Lejos de ser un amuleto o una solución mágica, este ritual forma parte de una tradición que busca simbolizar la limpieza de las energías consideradas pesadas o estancadas. Por eso, muchas personas lo realizan cuando se mudan, después de una etapa difícil o simplemente como una forma de renovar el clima del hogar.

Estos rituales activan una nueva etapa positiva. WEB Por qué el Feng Shui recomienda colocar sal en la entrada de la casa Dentro del Feng Shui, la puerta principal representa el acceso por donde ingresa el Chi, la energía vital que recorre todos los ambientes. Si ese espacio permanece limpio, ordenado y libre de obstáculos, se considera que la energía puede circular con mayor facilidad.

En ese contexto aparece la sal, un elemento que esta filosofía asocia desde hace siglos con la purificación. La práctica consiste en colocar un pequeño puñado de sal gruesa o marina cerca de la puerta de entrada, ya sea directamente sobre el suelo o dentro de un recipiente discreto.

un elemento que esta filosofía asocia desde hace siglos con la La práctica consiste en colocar un o cerca de la puerta de entrada, ya sea directamente sobre el suelo o dentro de un recipiente discreto. Según esta tradición, la sal actuaría como un filtro simbólico que ayuda a absorber las energías densas antes de que ingresen a la vivienda. Luego de uno o varios días, debe retirarse y desecharse lejos de la casa, dando por finalizado el ritual de renovación. Cómo hacer este ritual correctamente Realizar esta práctica es muy sencillo. Lo importante, según el Feng Shui, es acompañarla con una intención clara y mantener siempre la entrada del hogar limpia y ordenada.

Materiales Un puñado de sal gruesa o sal marina.

o Un pequeño plato o recipiente (opcional).

o recipiente (opcional). Escoba o pala para retirarla después. Paso a paso Limpiá la entrada de la vivienda antes de comenzar. Colocá un puñado de sal cerca de la puerta principal o dentro de un pequeño recipiente. Dejala allí entre uno y tres días. Retirá toda la sal y desechala fuera del hogar. Aprovecha para mantener el ingreso ordenado, ventilado y libre de objetos que obstaculicen el paso.