Estos son los 7 hábitos matutinos para disfrutar de la vejez en lugar de solo soportarla, según expertos

Envejecer no significa únicamente afrontar cambios físicos . Diversos expertos en gerontología, psicología y medicina preventiva coinciden en que las rutinas y hábitos diarios también influyen en el bienestar , la autonomía y la calidad de vida de los adultos mayores, lo cuál puede impactar de manera significativa en su estado de ánimo.

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Los especialistas señalan que cambiarse de ropa y calzarse, incluso cuando no hay planes de salir de casa, ayuda a establecer una rutina y favorece una actitud más activa durante el día.

Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

Vestirse completamente marca el inicio de la jornada y puede contribuir a reducir el sedentarismo y la sensación de apatía que, en ocasiones, aparece durante la jubilación o cuando se permanece muchas horas en el hogar.

Es normal que con el paso de los años aparezcan molestias físicas, pero los expertos recomiendan evitar que la primera actividad de la mañana sea centrarse exclusivamente en ellas .

En lugar de realizar un "inventario" de todo lo que duele al despertarse, aconsejan levantarse con normalidad y prestar atención a las molestias solo si requieren cuidados específicos. Este enfoque puede favorecer una actitud mental más positiva frente a la jornada.

3. Salir unos minutos al aire libre antes de mirar el celular

Diversos estudios sobre bienestar indican que comenzar el día con unos minutos al aire libre puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Tomar un café en el patio, caminar unos minutos o simplemente observar el entorno antes de consultar las noticias o las redes sociales permite iniciar la mañana con menor sobrecarga de información y mayor conexión con el ambiente.

4. Resolver primero la tarea más incómoda

Los psicólogos especializados en productividad recomiendan completar a primera hora aquellas tareas que suelen postergarse, como realizar un trámite, hacer una llamada importante o resolver cuestiones administrativas.

Cumplir con esa obligación desde temprano reduce la sensación de carga mental y permite afrontar el resto del día con mayor tranquilidad.

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5. Preparar un desayuno completo

Los especialistas en nutrición destacan la importancia de dedicar tiempo a la primera comida del día, especialmente en adultos mayores.

Preparar un desayuno equilibrado, con alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables, no solo aporta energía, sino que también fomenta el autocuidado y ayuda a mantener una alimentación de mejor calidad.

6. Mantener el contacto con familiares o amigos

La evidencia científica muestra que las relaciones sociales desempeñan un papel clave en el envejecimiento saludable.

Enviar un mensaje, realizar una breve llamada o mantener una conversación cotidiana con un familiar o un amigo puede fortalecer los vínculos sociales y reducir el riesgo de aislamiento, uno de los factores asociados con un peor bienestar físico y emocional en la vejez.