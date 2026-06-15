Alerta en las verdulerías de Mendoza: la caída del consumo empuja a los mayoristas a bajar los precios

Al histórico bajo consumo de frutas y verduras entre mendocinos y argentinos en general, se suma el incremento de los precios , que, con ingresos planchados, hace que la gente consuma cada vez menos estos productos esenciales para cuidar la salud.

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A la gente no le queda otra que recortar y es lo que están viendo en el sector de la comercialización de frutas y verduras. Desde hace tiempo, desde la Cámara Frutihortícola de Mendoza advierten sobre una baja en este consumo. Esto se ha agravado las últimas semanas, en una época de transición entre estaciones y en la que muchos de estos productos vienen de fuera de la provincia. Por eso, desde el sector mayorista están buscando bajar los precios con la intención de que esto repercuta en las verdulerías y poder revertir un poco la situación.

Desde la Unión Frutihortícola Argentina se alertó sobre una caída en las ventas registradas en varios mercados de la provincia de Mendoza, relacionadas en particular con algunos productos fuera de estación.

La entidad ya venía advirtiendo sobre esta situación desde 2024. En una nota con Los Andes había planteado que entre 2023 y mediados de junio de 2024 se había registrado un descenso de 50% en el consumo de estos productos.

Advierten por baja en el consumo de frutas y verduras y buscan bajar los precios en Mendoza

Según un comunicado de la entidad, ahora la menor demanda obligó a ajustar los valores mayoristas de verduras que no están en su temporada alta.

El aumento de precio de frutas y verduras

Desde la entidad explicaron que este ajuste busca evitar pérdidas para los productores y mantener el movimiento comercial en ferias y mercados de la provincia.

Según anticipan, esperan que la medida pueda trasladarse en los próximos días a los precios al consumidor, lo que representa un alivio puntual para las familias mendocinas. Entre los productos que registraron baja se encuentran el tomate, la lechuga, el zapallito redondo y el zucchini.

La organización realizó un relevamiento entre 36 productos, con sus precios actuales, y los comparó con los de hace 15 días.

Se identificaron 12 productos que sufrieron un incremento en su precio actual en comparación con el precio de dos semanas previas. Esto es un tercio del total relevado.

frutas y verduras Advierten por baja en el consumo de frutas y verduras y buscan bajar los precios en Mendoza

Entre ellos se cuentan productos de alto consumo como la papa sucia y la lavada, la zanahoria común, la cebolla, pimiento y acelga.

Se destacan algunos aumentos notorios, como el de los pimientos: el rojo pasó de $2.500 a $4.000 el kilo y el verde de $1.500 a $3.000, o el tomate cherry que pasó de $2.500 a $5.000.

La situación de la producción de Mendoza

“En este momento estamos justo en un cruce de temporada, donde mucha fruta y verdura que se producía en primavera y verano, ahora, con las heladas que hemos tenido, se ha ido cortando”, explicó Omar Carrasco, referente de la Unión en Mendoza. Luego agregó que en ese marco comienza a llegar mercadería del norte argentino.

Asimismo analizó: “La situación de Mendoza es bastante crítica, porque los costos de producción que tienen los productores son más elevados que los montos que se tienen en la misma mercadería a la venta. Así es que la situación es bastante compleja”.

Por eso dijo que la idea es aconsejarle al productor que amplíe su matriz productiva para tener más posibilidades de venta.

“Las cosas se pueden llegar a mejorar a través de un proceso bastante duro y largo, aunque en este momento no hay material para enfrentarlo. Entonces, tenemos algunos productos que han subido y por eso aclaramos que en esta temporada la mayoría de los artículos de producción local tienen números altísimos”, agregó.

De todas formas, en contraposición advirtió: “Hoy nos encontramos con que los precios de muchos artículos están muy por debajo de lo que tendrían que estar porque en la temporada pasada estos artículos estaban por las nubes,

Y dio un ejemplo: el año pasado, para esta época, un cajón de zapallitos italianos costaba $80.000 pesos, al igual que el tomate, la berenjena y el choclo, mientras que actualmente, después de un año, esos precios han bajado mucho y están por debajo de lo que deberían

Frutas de invierno en Mendoza

Un caso puntual es el de los cítricos, las frutas típicas de la época de frío, que además son un aporte nutricional para la dieta por sus beneficios para fortalecer el sistema inmunológico. Estas presentan un elevado costo este año si se tiene en cuenta que suelen ser las frutas más accesibles en este periodo.

Pero asimismo, desde la organización destacaron que muestran un descenso y que seguirán esa tendencia.

La mandarina nova ha pasado de $22.000 el cajón a $18.000 y la mandarina criolla ha dado un importante salto a la baja al pasar de $27.000 a $17.000 . En tanto, la naranja pasó de $20.00 a $23.000.

Carrasco señaló que en Mendoza no hay producción de cítricos ni de frutas en invierno y es por eso que aclaró: “Las que hay son las que vienen de Río Negro, en el caso de la manzana, la pera, la banana, la mandarina, la naranja, el pomelo. Estas frutas son las que vienen de otros lados, no es producción mendocina”.

Las verduras de hoja verde

Un capítulo aparte merecen los productos de hojas verdes, también típicos de la época y a los que la entidad destaca por su tendencia a la baja.

Ciertamente, productos como la lechuga han estado verdaderamente con altos precios, pero parecen mostrar una tendencia al descenso. Según los datos aportados por la entidad, la lechuga morada ha pasado de $30.000 el cajón a $17.000, la repollada, con el mismo precio hace 15 días, bajó a $24.000, mientras que la rulito también saltó desde aquel precio inicial a $17.000.

acelga en la huerta casera Advierten por baja en el consumo de frutas y verduras y buscan bajar los precios en Mendoza. La acelga, en alza.

La rúcula ha bajado de $800 a $500, mientras que también muestran un importante descenso los zapallitos. Mientras el zapallito redondo pasó de $35.000 el cajón a $22,000, el zucchini pasó de $50.000 a $30.000.

Por el contrario, la acelga muestra una tendencia al alza: pasó de costar $3.500 el atado a 4.500.

Bajo consumo de frutas y verduras, la eterna deuda

Tanto en Mendoza como en el país, el promedio de consumo de frutas y verduras en mayores de 18 años es escaso. Según los datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2018 es de 2 por día, muy lejos de las 5 porciones recomendadas.

“En la Argentina, los cambios en las prácticas alimentarias siguen la tendencia mundial y atraviesan todo el entramado social, y afectan especialmente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. En particular, el consumo de frutas disminuyó un 41% y el de hortalizas, un 21% en los últimos 20 años”, plantea el informe.

“El promedio diario nacional de porciones de frutas o verduras consumidas por persona fue de 2 porciones, sin mostrar cambios con respecto a la edición anterior, lo cual se ubica muy por debajo de las 5 porciones diarias recomendadas por la OMS”, advirtió el informe. Incluso, solo 4 de cada 6 comen la cantidad recomendada y es mayor el consumo entre las mujeres.

Si el mercado y la práctica muestran un menor consumo, cabe suponer que esto puede haber empeorado con impacto en la calidad de la dieta.

Por su parte, la Unión manifestó que continúa monitoreando la evaluación de las ventas y los precios para informar nuevas variaciones en el mercado frutícola local.