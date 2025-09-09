9 de septiembre de 2025 - 19:45

Poner hojas de laurel en el lavarropas: por qué es una tendencia que crece y para qué sirve

En redes sociales crece un truco casero que trata de una práctica con hojas de laurel en el lavarropas. Aunque tiene contradicciones en su uso.

Por Lucas Vasquez

Algunas veces aparecen trucos que se difunden rápidamente en redes sociales y que despiertan la curiosidad de miles de usuarios. En este caso, el truco de las hojas dentro del lavarropasestá intentando aprobarse en los hogares. Sin embargo, esta prueba casera no tiene fundamentos científicos para su uso.

La práctica tiene algún efecto positivo porque quienes la usan aseguran que beneficia a la ropa a la hora de hacer funcionar el aparato. Aunque ese tipo de resultados caseros llamen la atención, algunos especialistas explican que la evidencia sobre este uso todavía es limitada y que no hay estudios concluyentes al respecto.

Qué intenciones genera el uso del laurel al lavar la ropa

El laurel es valorado en la cocina por su aroma y en la medicina tradicional por sus aceites esenciales.

  • Sus compuestos de eugenol y cineol, poseen propiedades antimicrobianas y desodorantes que podrían justificar su aplicación fuera del ámbito culinario.
  • Al realizar un ciclo de lavado en el lavarropas algunas personas afirman que colocar unas hojas secas en el tambor ayudaría a reducir los olores persistentes que a veces quedan en las prendas después del ciclo de lavado.
  • Sin embargo, algunos especialistas como los de National Center for Biotechnology Information, explican que a pesar de sus beneficios naturales, hasta el momento no existen investigaciones científicas específicas que respalden el uso del laurel en electrodomésticos de lavado.

Aunque la acción antimicrobiana de la planta está documentada, su efectividad dentro de un lavarropas no está comprobada de forma explícita por científicos. Por eso, aunque es una práctica que crece en redes, se considera más un experimento casero que una recomendación avalada por la ciencia.

Qué efectos tiene en la ropa y qué debemos tener en cuenta antes de probarlo

  • Las personas que han probado esta tendencia aseguran que la ropa queda más fresca y que el laurel aporta un aroma suave que reemplaza a los suavizantes artificiales.
  • Además, algunas hojas de laurel permiten una solución económica y natural ante el uso de productos químicos en el hogar. Por eso, algunas personas también lo combinan con bicarbonato de sodio o vinagre para potenciar el efecto desodorizante.
  • Sin embargo, los expertos aconsejan tener precaución ante este tipo de ideas, porque si bien el laurel es seguro en pequeñas cantidades, las hojas pueden compactarse con el movimiento del tambor y generar residuos en los filtros o conductos del lavarropas.
  • Por eso, al intentar este truco, lo recomendable es que las coloques dentro de una bolsita de tela fina para evitar obstrucciones.
El uso del laurel en el lavarropas es una práctica de observación que puede ser una estrategia útil para mantener la ropa fresca y con un aroma natural. Si bien puede generar opiniones divididas, algunos usuarios afirman cambios positivos. Sin embargo, este experimento sencillo no tiene una segura confirmación en este contexto. Para su uso, deberás tomar precauciones y optar por algunos tips para no comprometer el electrodoméstico.

