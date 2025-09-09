Poner hojas de laurel en el lavarropas: por qué es una tendencia que crece y para qué sirve

En redes sociales crece un truco casero que trata de una práctica con hojas de laurel en el lavarropas. Aunque tiene contradicciones en su uso.

El laurel dentro del lavarropas es otro truco que genera curiosidad porque propone resultados interesantes.

Algunas veces aparecen trucos que se difunden rápidamente en redes sociales y que despiertan la curiosidad de miles de usuarios. En este caso, el truco de las hojas dentro del lavarropasestá intentando aprobarse en los hogares. Sin embargo, esta prueba casera no tiene fundamentos científicos para su uso.

La práctica tiene algún efecto positivo porque quienes la usan aseguran que beneficia a la ropa a la hora de hacer funcionar el aparato. Aunque ese tipo de resultados caseros llamen la atención, algunos especialistas explican que la evidencia sobre este uso todavía es limitada y que no hay estudios concluyentes al respecto.

Qué intenciones genera el uso del laurel al lavar la ropa El laurel es valorado en la cocina por su aroma y en la medicina tradicional por sus aceites esenciales.

Sus compuestos de eugenol y cineol , poseen propiedades antimicrobianas y desodorantes que podrían justificar su aplicación fuera del ámbito culinario.

Sus compuestos de eugenol y cineol, poseen propiedades antimicrobianas y desodorantes que podrían justificar su aplicación fuera del ámbito culinario. Al realizar un ciclo de lavado en el lavarropas algunas personas afirman que colocar unas hojas secas en el tambor ayudaría a reducir los olores persistentes que a veces quedan en las prendas después del ciclo de lavado.

Sin embargo, algunos especialistas como los de National Center for Biotechnology Information, explican que a pesar de sus beneficios naturales, hasta el momento no existen investigaciones científicas específicas que respalden el uso del laurel en electrodomésticos de lavado.

Aunque la acción antimicrobiana de la planta está documentada, su efectividad dentro de un lavarropas no está comprobada de forma explícita por científicos. Por eso, aunque es una práctica que crece en redes, se considera más un experimento casero que una recomendación avalada por la ciencia.