No lo sabías: 2 trucos para dejar la bañera sin gotas secas ni moho

Mantener la bañera impecable a veces es una tarea complicada porque las gotas de agua que quedan después de cada uso se secan y dejan marcas difíciles de eliminar. Además, la humedad constante crea un ambiente propicio para la aparición de moho en juntas y esquinas. Por eso, existen trucos ante esos desafíos de limpieza que solo llevan minutos.

Decile adiós al papel higiénico: ha llegado su sustituto, más eficiente y ecológico

Cómo eliminar la suciedad y el olor de tu gato sin usar lavandina ni vinagre

Existen productos químicos fuertes, pero no siempre son necesarios y dañan el esmalte de la zona. Por eso, algunas técnicas caseras y económicas pueden ayudar a conservar la superficie limpia y libre de manchas, extendiendo un espacio sano y reduciendo la necesidad de limpiezas profundas frecuentes.

Un truco práctico para eliminar esas marcas que quedan del sarro consiste en secar la superficie después de cada uso con un instrumento simple como una espátula de goma o limpiavidrios manual.

Estos trucos sencillos mantienen la bañera libre de manchas sin necesidad de recurrir a químicos agresivos ni de invertir demasiado tiempo.

Aunque, para complementar esta rutina, podés rociar la superficie con una mezcla casera de vinagre blanco diluido en agua . El vinagre es un claro desinfectante natural que ayuda a eliminar restos de jabón o cal . En este caso, es importante dejar actuar la solución durante algunos minutos y luego enjuagar con agua limpia .

limpieza de bañera Estos trucos sencillos mantienen la bañera libre de manchas sin necesidad de recurrir a químicos agresivos ni de invertir demasiado tiempo. WEB

El moho aparece en baños con poca ventilación y humedad constante

Para evitar que el moho aumente, un truco eficaz es mejorando la circulación de aire en el baño. En caso de no poder invertir para un extractor , la solución está en dejar la puerta y la ventana abiertas después de la ducha.

aumente, un eficaz es mejorando la en el baño. En caso de no poder invertir para un , la solución está en después de la ducha. Esta simple solución ayuda a que la superficie de la bañera se seque más rápido y que las manchas de moho no encuentren el ambiente ideal para crecer .

y que las manchas de moho no encuentren el ambiente ideal para . Pero en caso de que las manchas logren formar su lugar, otra alternativa es aplicar periódicamente una solución de bicarbonato de sodio y agua sobre las juntas y esquinas. Para el sitio de Environmental Protection Agency, eso elimina olores clásicos de la humedad pero también tiene acción antifúngica leve que ayuda a prevenir manchas negras en la silicona o en los azulejos.

Para un efecto aún más efectivo podés combinarlo con unas gotas de jugo de limón. Al realizar esta limpieza una vez por semana es suficiente para mantener el moho alejado y así garantizás que la bañera luzca siempre en buen estado.

limpieza de bañera Estos trucos sencillos mantienen la bañera libre de manchas sin necesidad de recurrir a químicos agresivos ni de invertir demasiado tiempo. WEB

La bañera es uno de los lugares del hogar que más humedad acumula, y por eso requiere una limpieza constante. Con estos dos trucos sencillos y estratégicos se puede marcar la diferencia. Por eso, deberás seguir los tips para prevenir manchas y moho sin depender de químicos agresivos ni largas limpiezas.