29 de septiembre de 2025 - 13:13

Gelatina sin sabor para tus plantas: por qué lo recomiendan y cómo aplicarla

La gelatina es mucho más que un espesante para postres, es un aliado inesperado que puede mejorar la salud de tu jardín y que seguro no sabías.

gelatina sin sabor en las plantas
Por Daniela Leiva

En el mundo de la jardinería casera siempre aparecen trucos nuevos que sorprenden a quienes disfrutan de cuidar plantas en macetas, balcones o jardines. Uno de esos consejos es el uso de gelatina sin sabor como aliado para nutrir y revitalizar el crecimiento de distintas especies.

Leé además

Tener un florero repleto de rosas en un ambiente fresco y con buena ventilación resulta ideal. 

Ni limón ni aspirinas: cómo prolongar la vida útil de las rosas en un florero con una simple mezcla

Por Redacción
mezclar cascaras de huevo con cafe: por que recomiendan hacerlo y para que sirve

Mezclar cáscaras de huevo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por Daniela Leiva

Aunque a primera vista pueda parecer extraño, la gelatina -que es un producto común en la cocina- puede transformarse en un complemento efectivo y económico para fortalecer el desarrollo vegetal.

gelatina sin sabor

La gelatina sin sabor está compuesta principalmente de colágeno, una proteína que, al descomponerse, libera aminoácidos y compuestos orgánicos que las plantas pueden aprovechar. Estos nutrientes mejoran la salud del suelo y aportan energía para procesos clave como la formación de raíces, hojas y flores.

Además, la gelatina actúa como una pequeña “reserva” de agua en la tierra. Cuando se hidrata, se expande y retiene humedad, lo que ayuda a mantener un sustrato más fresco por más tiempo. En épocas de calor o en macetas que suelen secarse rápidamente, este detalle puede marcar la diferencia.

Para qué sirve la gelatina en las plantas

  • Fortalecer las raíces: los aminoácidos de la gelatina estimulan la actividad radicular, haciendo que las plantas se afirmen mejor en la tierra y absorban más nutrientes.
  • Favorecer un crecimiento equilibrado: al aportar compuestos orgánicos, la planta los usa para generar tejidos más firmes y resistentes.
  • Aportar energía extra en etapas clave: tras un trasplante, durante la floración o en plena fructificación, la gelatina puede dar un “empujón” natural al metabolismo vegetal.
  • Mejorar la humedad del suelo: su capacidad de retención de agua ayuda a que las plantas sufran menos el estrés hídrico en días calurosos.
    gekatina sin sabor

Cómo aplicar la gelatina correctamente

  1. Disolver un sobrecito de gelatina sin sabor en una taza de agua caliente.
  2. Una vez que se enfríe, diluir esa mezcla en un litro de agua.
  3. Usar el líquido para regar la planta directamente sobre la tierra.

Se recomienda aplicar esta preparación una vez al mes, ya que no se trata de un fertilizante de uso diario. Lo ideal es alternarlo con riegos normales y, si se usan otros abonos caseros, espaciar las aplicaciones para que la planta no se sobrecargue de nutrientes.

Precauciones sobre la aplicación de gelatina en las plantas

Aunque la gelatina es un recurso natural y económico, hay que tener en cuenta algunos puntos:

  • No aplicar la gelatina pura ni en grandes cantidades, ya que podría compactar la tierra o atraer hongos.
  • Evitar usarla en exceso en plantas que requieren suelos muy secos, como cactus y suculentas, porque la retención de agua podría ser perjudicial.
  • Usarla preferentemente en plantas de interior, ornamentales o comestibles de crecimiento rápido, como tomates, lechugas o hierbas aromáticas.
    plantas de interior
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

por que conviene tener una planta de aloe vera en casa y cuales son sus beneficios

Por qué conviene tener una planta de aloe vera en casa y cuáles son sus beneficios

Por Andrés Aguilera
La albahaca embellece el jardín, mejora la jardinería y protege tus plantas.

La especia que podés plantar en el jardín, repele a los mosquitos y además da buen aroma

Por Ignacio Alvarado
El árbol que decora, da sombra y ahuyenta moscas

El árbol que decora, da sombra y ahuyenta moscas

Por Ignacio Alvarado
14 semillas que podés sembrar ahora para que tu jardín rebose de flores en enero, según los jardineros

14 semillas que podés sembrar ahora para que tu jardín rebose de flores en enero, según los jardineros

Por Ignacio Alvarado