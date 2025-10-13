Quemar una naranja con sal: por qué se recomiendan sus 2 beneficios y para qué sirve

Parece extraño, pero quemar una naranja con sal puede tener más usos de los que se imaginan. Al exponerla al calor, este fruto libera un aroma intenso y aceites naturales que pueden aprovecharse de distintas maneras. Sus 2 beneficios ayudan al bienestar general , sobre todo cuando el cuerpo y la mente se sienten débiles.

La combinación es simple y se prepara fácilmente. No se necesita más que una hornalla con fuego constante, una pizca de sal y una naranja entera. Lo curioso es que sus efectos se asocian tanto a beneficios físicos como a un simbolismo que muchas personas aplican en casa para atraer buena energía.

Desde hace décadas, el uso de la naranja quemada con sal se transmite como un remedio casero .

Esta idea combina sencillez, tradición y un efecto que, para muchos, logra beneficios físicos y emocionales.

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH) , esto se debe a que los cítricos tienen compuestos como la vitamina C y los flavonoides, capaces de fortalecer el sistema inmunitario y reducir síntomas leves de resfriados o congestión.

Cabe aclarar que esto no reemplaza un tratamiento médico, pero este recurso casero sigue siendo muy popular en familias que prefieren remedios naturales de temporada como una alternativa del momento.

El otro beneficio actúa como ritual purificador y protector dentro de casa

Más allá de su uso físico, quemar una naranja con sal también se asocia con prácticas de purificación energética.

En distintas tradiciones populares, se cree que la naranja simboliza la prosperidad y la sal actúa como elemento protector frente a la energía negativa.

¿Cómo hacer que el ritual funcione?

El proceso es sencillo: debe colocarse la naranja entera sobre una fuente resistente al calor, se espolvorea sal sobre la cáscara y se deja quemar parcialmente.

para permitir la Este ritual puede realizarse como purificador y protector en todo momento. Aunque normalmente se utiliza con frecuencia al iniciar el año o tras una mudanza, buscando equilibrar el ambiente y atraer sensaciones positivas.

La mezcla de ambos ingredientes transforma un gesto cotidiano en una práctica relajante que muchas personas asocian con bienestar emocional y limpieza energética.

Quemar una naranja con sal une dos propósitos: el de los remedios naturales y el de los rituales de purificación. Por un lado, el jugo caliente ayuda a aliviar síntomas respiratorios leves, y por otro, el aroma del fruto con sal renueva la energía del hogar.