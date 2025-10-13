13 de octubre de 2025 - 10:00

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas creativas

Los colores influyen en la inspiración, la energía mental y la forma en que expresamos las ideas, según la psicología.

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas creativas
Por Andrés Aguilera

En psicología, el significado de los colores va mucho más allá del gusto estético. Los tonos que una persona elige para vestir, decorar o crear comunican emociones y reflejan su mundo interior. Según estudios sobre la relación entre color y procesos mentales, quienes poseen una mente creativa tienden a preferir gamas que estimulan la imaginación y la apertura emocional.

Leé además

Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología

Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Por Andrés Aguilera

1. Naranja: energía y entusiasmo

image

El naranja es uno de los colores más asociados con la creatividad activa. Transmite energía, espontaneidad y deseo de experimentar.

En entornos de trabajo o estudio, este tono puede impulsar la motivación y el pensamiento divergente.

La psicología del color lo relaciona con personas optimistas, comunicativas y con una gran capacidad para ver posibilidades donde otros solo ven límites.

2. Amarillo: innovación y claridad mental

image

El amarillo simboliza la luz del pensamiento. Estimula la atención, el optimismo y la curiosidad intelectual.

Los estudios en psicología cognitiva sostienen que el amarillo activa áreas del cerebro vinculadas al procesamiento de información y la generación de ideas nuevas.

Por eso, los creativos suelen rodearse de este tono cuando buscan inspiración o quieren mantenerse enfocados.

3. Violeta: imaginación y profundidad emocional

image

El violeta, mezcla de azul y rojo, representa la unión entre la razón y la emoción. Es el color de los artistas, pensadores y personas sensibles a la belleza simbólica.

En psicología, se asocia con la introspección y la conexión con la intuición. Quienes lo prefieren suelen tener una visión más abstracta y emocional del mundo.

La conexión entre color y creatividad

El entorno cromático influye directamente en la manera de pensar. Los tonos cálidos como el naranja o el amarillo fomentan la acción, mientras que los fríos como el violeta estimulan la reflexión profunda.

La psicología del color señala que los individuos más creativos son aquellos que combinan ambos tipos de energía: la emocional y la racional, logrando así un equilibrio ideal para innovar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desde la psicología, la salud, la ciencia, la conducta y los hábitos, tener el auto sucio refleja tu equilibrio interior.

Qué significa tener el auto sucio según los psicólogos

Por Ignacio Alvarado
las personas que interrumpen a quien esta hablando pueden tener dos necesidades en comun

Las personas que interrumpen a quien está hablando pueden tener dos necesidades en común

Por Andrés Aguilera
Serge Raynaud de la Ferriére.

"La paz del individuo será la paz del mundo"

Por Liliana Bandini
Este es el color que más usan las personas tímidas.

Ni azul, ni negro: este es el color que usan las personas tímidas

Por Alejo Zanabria