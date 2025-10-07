7 de octubre de 2025 - 12:56

Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología

Según la psicología, la salud y la ciencia, los gestos con las manos al hablar revelan mucho más de lo que parece sobre la comunicación y las emociones.

Desde pequeños, el ser humano utiliza los gestos para comunicarse antes que el lenguaje verbal. Los científicos han comprobado que los movimientos de las manos no solo acompañan el discurso, sino que lo refuerzan y lo vuelven más claro. Un estudio del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro Humano encontró que las personas que usan más gestos tienden a ser mejores comunicadores y a generar mayor empatía.

Además, los investigadores explican que este tipo de lenguaje corporal activa zonas del cerebro relacionadas con la planificación del movimiento y la memoria verbal. En otras palabras, cuando una persona gesticula mucho, su cerebro está procesando y organizando ideas de manera más eficiente.

Lo que revela la psicología sobre los gestos

Recién a partir de los años 80 la psicología moderna comenzó a estudiar en profundidad este comportamiento. Hoy se sabe que mover mucho las manos al hablar puede reflejar una alta carga emocional, entusiasmo o incluso ansiedad social. Según la doctora Susan Goldin-Meadow, investigadora de la Universidad de Chicago, los gestos ayudan a liberar tensión mental y facilitan la fluidez del pensamiento.

También, algunos especialistas asocian este patrón con la inteligencia emocional: las personas más conscientes de sus emociones y de las de los demás suelen expresarse con más movimiento corporal. Sin embargo, un exceso de gesticulación puede interpretarse, en algunos contextos, como nerviosismo o falta de control.

La ciencia confirma que los gestos no son simples acompañamientos, sino parte esencial de la comunicación humana. Neurología y psicología coinciden en que el cuerpo y la mente trabajan juntos para transmitir mensajes. Por eso, mover las manos al hablar no solo comunica lo que pensamos, sino también cómo lo sentimos. En definitiva, cada gesto es una pequeña ventana hacia nuestra forma de procesar el mundo y conectarnos con los demás.

