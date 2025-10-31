Este es el afiche de la Fiesta de la Cerveza 2025: lo diseñó un vecino y ganó $1 millón

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli encabezó la presentación del afiche oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 , y destacó la importancia de la participación ciudadana y del aporte creativo local en la construcción de la identidad del evento más importante del oeste argentino.

El diseño fue elegido a través de un concurso que buscó reflejar la esencia de la Fiesta y su aplicación en distintos soportes, desde carteles y redes sociales hasta piezas de merchandising.

“ No sólo queríamos un diseño profesional y atractivo, sino también que los vecinos se sientan parte de la Fiesta ”, expresó Costarelli durante el acto, subrayando el valor de la comunidad en la creación colectiva del evento.

El afiche ganador pertenece a Guillermo Daniel Rodríguez , quien manifestó su alegría por haber sido seleccionado y agradeció al municipio por generar espacios de participación.

Rodríguez explicó que su propuesta buscó transmitir alegría, tradición y espíritu comunitario , tres elementos que identifican a la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Entre los detalles de su obra, el diseñador destacó:

Colores inspirados en la cerveza , con tonos cálidos que evocan el producto central de la celebración.

Tipografía original , creada especialmente para otorgar fuerza visual y personalidad al nombre de la Fiesta.

Composición clara y adaptable, que permite mantener la identidad visual en todos los formatos comunicacionales.

Con esta presentación, Godoy Cruz dio inicio a la cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que una vez más combinará música, gastronomía y cultura local.

Más de 110 propuestas y un ganador: Godoy Cruz presentó el afiche de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

El intendente Diego Costarelli encabezó la presentación del afiche oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que este año tuvo como eje la participación ciudadana y el talento creativo local.

El diseño ganador, realizado por Guillermo Daniel Rodríguez, fue elegido entre más de 110 propuestas recibidas de creativos de toda la provincia. El concurso buscó seleccionar una pieza que representara la identidad cultural, social y turística del evento, y que pudiera aplicarse en diversos formatos: carteles, redes sociales y merchandising.

Un jurado diverso y una elección con identidad

Las obras fueron evaluadas por un jurado integrado por representantes de las direcciones de Cultura y de Comunicación Social de Godoy Cruz, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, referentes del Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y diseñadores de reconocida trayectoria.

El jurado priorizó la originalidad, la identidad visual y la coherencia con los valores de la Fiesta, premiando aquellas propuestas capaces de transmitir la esencia comunitaria y festiva del evento.

Rodríguez recibió un premio de $1.000.000, en reconocimiento a su trabajo y a la cesión de derechos de uso del diseño. “Mi objetivo fue reflejar la alegría, la tradición y el espíritu comunitario que hacen única a esta Fiesta”, expresó el diseñador tras la premiación.

Una celebración que crece año tras año

Con 18 ediciones ininterrumpidas, la Fiesta Provincial de la Cerveza se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza. Además de promover la industria cervecera, impulsa la creatividad local y potencia el turismo en Godoy Cruz.

El afiche de Rodríguez será la imagen oficial de la comunicación de la edición 2025, y simboliza —según destacaron desde el municipio— “una identidad visual que transmite alegría, tradición y sentido de comunidad, invitando a todos a sentirse parte de la celebración”.