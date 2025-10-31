31 de octubre de 2025 - 10:24

El paraíso "desconocido" uruguayo a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

A orillas del Atlántico, este destino ofrece playas extensas, caminatas entre cerros y precios accesibles para disfrutar el verano 2025.

Por Andrés Aguilera

A solo tres horas del límite argentino, Piriápolis combina playas tranquilas, cerros panorámicos y un ambiente costero clásico del Uruguay. Con una ubicación estratégica entre Montevideo y Punta del Este, este balneario atrae a miles de turistas en verano que buscan descanso sin aglomeraciones.

Playas amplias y vistas desde el cerro

Las playas de Piriápolis se extienden por varios kilómetros, ideales para caminar al atardecer o practicar deportes acuáticos.

Desde el Cerro San Antonio se obtiene una de las vistas más lindas del litoral uruguayo, con la ciudad y el mar en un solo cuadro.

La rambla, con su aire nostálgico y arquitectura de los años 30, invita a pasear, comer helado o simplemente mirar el horizonte.

Dónde dormir y qué comer

El destino cuenta con hoteles familiares, apart hoteles y cabañas con vista al mar. Muchos visitantes eligen estadías con cocina para reducir gastos, aunque abundan los restaurantes frente a la costa con pescados frescos, chivitos y mariscos locales.

En el puerto, los barcos artesanales ofrecen la experiencia de ver llegar la pesca del día al caer la tarde.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, se puede cruzar en Buquebus hasta Montevideo y continuar por ruta en auto o micro hacia el este (110 km).

También hay opciones desde Colonia del Sacramento o por Puente Fray Bentos, ideal para quienes viajan en vehículo propio.

El trayecto total ronda las tres horas y media, dependiendo del paso fronterizo elegido y el tráfico de temporada.

Checklist para planificar tu viaje

  • Mejor época: diciembre a marzo.

  • Acceso: desde Montevideo o Fray Bentos.

  • Qué hacer: playas, cerros, caminatas, pesca.

  • Imperdible: mariscos en el puerto al atardecer.

En 2025, Piriápolis vuelve a destacarse como una opción ideal para quienes buscan verano tranquilo, buena gastronomía y naturaleza cercana, sin salir del Río de la Plata.

