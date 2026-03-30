Filtraron un video de cómo hostigaban al alumno que mató a un compañero en la escuela

El fatal ataque ocurrido este lunes en una escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal sumó en las últimas horas un nuevo elemento clave para la investigación: un video que muestra al agresor dentro del aula cuando es hostigado por compañeros.

El estremecedor relato de un alumno que escapó de la balacera en Santa Fe: saltó una pared y un alambrado

Las imágenes, de pocos segundos, se viralizaron rápidamente y ya fueron incorporadas a la causa. En el registro se observa al adolescente de 15 años sentado en su banco, con la cabeza apoyada sobre la mesa. En un momento, otro alumno le patea la silla para despertarlo, lo que provoca una leve reacción del joven.

El material es analizado por los investigadores para intentar reconstruir el estado previo del agresor y la secuencia que derivó en el ataque armado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

Según la información oficial, el adolescente llevó una escopeta oculta en su mochila y, ya en el patio interno del establecimiento, donde se realizaba el izamiento de la bandera, sacó el arma y comenzó a disparar.

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- La imagen de cómo molestaban y grababan al acusado de la masacre ya es parte de la causa judicial. pic.twitter.com/xDwBX81F1f — Vía Szeta (@mauroszeta) March 30, 2026

"No registra antecendetes"

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales y confirmó que el adolescente que fue armado a la Escuela “no registra antecedentes en el sistema educativo”.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.

En la conferencia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad.

“Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar a toda la comunidad y trabajando con las áreas de trabajo”, manifestó.

A su vez, un dato no menor en la causa, es que el adolescente podría ser juzgado debido a que la nueva ley penal juvenil no está vigente: “La investigación está en marcha para esclarecer el hecho Como dato que tenemos, se trataría de un chico que, por la edad, es considerado no punible”.

Heridos y asistencia médica

Tras el ataque, seis estudiantes fueron atendidos en el hospital local de San Cristóbal con heridas leves, mientras que otros dos jóvenes debieron ser derivados a mayor complejidad.

Uno de ellos, también de 13 años, ingresó en estado crítico al hospital Hospital Regional de Rafaela Dr. Jaime Ferré, aunque con el correr de las horas evolucionó y se encuentra lúcido, por lo que será trasladado al hospital Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.

Otro adolescente de 15 años fue trasladado por controles, aunque presentaba lesiones superficiales.

Cómo fue reducido el agresor

De acuerdo a lo informado, la situación logró ser controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, quien se abalanzó sobre el atacante y consiguió desarmarlo.

El agresor fue detenido por la Policía, mientras que la escuela fue evacuada y la zona permaneció acordonada durante varias horas.

El caso continúa bajo investigación, y el video difundido se convierte en una pieza clave para intentar entender qué ocurrió en los minutos previos a uno de los hechos más conmocionantes registrados en la comunidad educativa de la región.