23 de abril de 2026 - 12:35

Trump ordenó a su Armada atacar a toda embarcación que pudiera estar instalando minas en Ormuz

El presidente estadounidense anunció que la medida implica "disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos". Además, afirmó que tiene el "control total" del estrecho de Ormuz.

Trump ordenó a su Armada atacar a toda embarcación que pudiera estar instalando minas en Ormuz.

Trump ordenó a su Armada atacar a toda embarcación que pudiera estar instalando minas en Ormuz.

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EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le ordenó a la Armada atacar a toda embarcación que en el estrecho de Ormuz pudiera estar desplegando minas.

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"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", señaló en su red social Truth Social.

El mandatario advirtió que "nuestros desminadores están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó "que esa actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

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En otro mensaje, reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con "serias dificultades para determinar" quien está a cargo y mencionó la "lucha interna" entre los "moderados" y los de "línea dura, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla".

"Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está ‘totalmente sellado’ hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO", indicó el presidente.

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buque interceptado por EEUU
Buque interceptado por Estados Unidos en Ormuz.

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