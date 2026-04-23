Trump ordenó a su Armada atacar a toda embarcación que pudiera estar instalando minas en Ormuz.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció que le ordenó a la Armada atacar a toda embarcación que en el estrecho de Ormuz pudiera estar desplegando minas.

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"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación , por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", señaló en su red social Truth Social.

El mandatario advirtió que " nuestros desminadores están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó "que esa actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

En otro mensaje, reiteró que el liderazgo en Irán está dividido , con "serias dificultades para determinar" quien está a cargo y mencionó la "lucha interna" entre los "moderados" y los de "línea dura, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla".

"Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está ‘totalmente sellado’ hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO", indicó el presidente.

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Iran is having a very hard time figuring out who their leader is! They just don’t know! The infighting is between the “Hardliners,” who have been losing BADLY on the battlefield, and the… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 23, 2026

Estados Unidos interceptó otro buque con crudo iraní

Las publicaciones de Trump se dieron luego de que el Pentágono anunciara que esta mañana interceptaron y abordaron un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico. Se trata del segundo barco incautado por Estados Unidos en tres días.

buque interceptado por EEUU Buque interceptado por Estados Unidos en Ormuz. EFE

La estrategia de Estados Unidos se centra en presionar y cortar las vías de financiación de Irán durante el alto al fuego de la guerra que inició el pasado 28 de febrero y luego fue extendido por Trump por "tiempo indefinido".