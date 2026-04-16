El aeropuerto de Ezeiza bajo obras: suspensiones de vuelos y cambios de rutas por 18 días

El aeropuerto internacional Ministro Pistarini ( Ezeiza ) se prepara para un período de fuerte impacto operativo: entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026 , una de sus pistas permanecerá cerrada por obras de modernización, lo que obligará a reconfigurar buena parte de los vuelos al exterior , especialmente los de largo alcance.

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Durante esos 18 días, la terminal funcionará con una sola pista operativa y, además, con una longitud reducida : pasará de los habituales 3.300 metros a apenas 1.850 .

De esta forma afectará directamente a los aviones de gran porte, especialmente los que cubren rutas hacia Europa y Estados Unidos , ya que necesitan mayor distancia para despegar con carga completa de combustible.

El cierre forma parte de un plan de inversión superior a los 100 millones de dólares impulsado por Aeropuertos Argentina , controlada por Eduardo Eurnekian. El objetivo es modernizar la infraestructura del principal aeropuerto internacional del país y mejorar tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los pasajeros. Sin embargo, en el corto plazo, el impacto será significativo.

Las aerolíneas aplican cambios de vuelos en Ezeiza

Air Europa suspendió directamente la venta de pasajes en la ruta Ezeiza–Madrid para ese período.

Delta cancelará sus vuelos desde Atlanta y Nueva York (JFK), mientras que United Airlines hará lo propio con su conexión diaria desde Houston, publicó el medio especializado Aviación Online.

Por su parte, American Airlines reducirá frecuencias: suspenderá su vuelo a Dallas y bajará de tres a dos servicios diarios en la ruta a Miami, aunque mantendrá su operación hacia Nueva York.

American Airlines reanuda sus vuelos. American Airlines reducirá vuelos por obras en Ezeiza

En algunos casos, los vuelos operados con aeronaves de gran tamaño, como el Boeing 777-300, deberán realizar escalas técnicas en Montevideo para reabastecerse de combustible antes de continuar viaje.

En paralelo, se analiza una medida excepcional: habilitar operaciones de aviones de fuselaje ancho en el Aeroparque Jorge Newbery, algo que hoy no está permitido. La decisión dependerá de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que aún debe definir el esquema final. Está atenta Aerolíneas Argentinas para ajustar su operación y trasladarla a CABA, anticipó Clarín.

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Otra alternativa que ya evalúan las compañías es reorganizar sus rutas mediante acuerdos con aerolíneas asociadas que operan aviones más chicos o trasladar tramos a aeropuertos cercanos, lo que implicaría escalas adicionales o cambios logísticos para los pasajeros.

El impacto no es menor si se tiene en cuenta la magnitud del tráfico: en diciembre, el aeropuerto de Ezeiza registró más de 1,2 millones de pasajeros, su mejor marca reciente. La expectativa es que, una vez finalizadas las obras, el 12 de noviembre, las operaciones retomen su normalidad con una infraestructura más eficiente.