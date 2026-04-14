Atención argentinos: España regulariza a extranjeros de forma masiva y estos son los requisitos

El Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes , un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales, cinco meses de residencia y "no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

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Así lo explicó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , quien dejó en claro que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de la legislatura.

El primer requisito para los migrantes en situación irregular es demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada.

Ya se ha aprobado el procedimiento de regularización extraordinaria de migrantes Para solicitantes de protección Y para personas que llevan en Estancia desde antes del 1 enero, con permanencia continuada 5 meses en el momento de la solicitud Sin antecedentes penales pic.twitter.com/buFrjLB0Ik

Un requisito indispensable para acceder al proceso es la a usencia de antecedentes penales graves. A tal efecto, los solicitantes deberán aportar un certificado oficial expedido por las autoridades de su país de origen que acredite su conducta.

Más allá del empadronamiento, los extranjeros en España también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos como facturas de la luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales.

Filas en el consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar la documentación necesaria para la regularización que pide España Filas en el consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar la documentación necesaria para la regularización que pide España EFE

Habrá tiempo de presentar las solicitudes hasta el 30 de junio, fecha que el Gobierno había previsto desde un principio, pese a que las organizaciones sociales habían reclamado que se extendiera por las dificultades derivadas de la falta de recursos, los trámites administrativos y las barreras idiomáticas.

Además, a partir de este jueves 16 de abril se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial.

Para pedir la regularización, estará disponible una plataforma en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones.

El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

La nueva autorización permitirá a los beneficiarios residir y trabajar en todo el territorio español, ya sea por cuenta propia o ajena y en cualquier sector de actividad.

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La ministra Saiz destacó que este proceso regularizará a miles de personas que ya forman parte de la sociedad: "Son vecinos que conviven con nosotros, cuyos hijos comparten colegio con los nuestros y que dan vida a nuestros pueblos. A partir de hoy, podrán ejercer sus derechos con plenas garantías y cumplir formalmente con sus obligaciones".

Saiz mencionó el estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, donde se plantea cómo sería España con una reducción de la migración del 30% en el año 2075.

Según este estudio, el PIB se reduciría un 22%, más de 90.000 bares desaparecerían, cerrarían escuelas, habría más listas de espera y se perderían 15 millones de habitantes.