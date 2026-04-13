Fondo de Desempleo ANSES: cómo cobrarlo en Argentina y dónde se acredita el pago

El Fondo de Desempleo de ANSES es una asistencia destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo de manera involuntaria. Una vez aprobado el beneficio, una de las principales dudas es cómo cobrarlo , dónde se acredita el dinero y qué opciones existen según la situación bancaria del titular.

El organismo nacional establece un mecanismo automático para garantizar el acceso al cobro, incluso para quienes no tienen cuenta bancaria. Con un proceso simple y pautado, ANSES define los pasos para percibir la prestación sin demoras y dentro del calendario oficial de pagos.

Según detalla ANSES, el pago se realiza todos los meses a través de una Cuenta de la Seguridad Social , que el propio organismo genera automáticamente al aprobar la prestación.

El primer paso es la asignación de una cuenta bancaria. En este sentido, el organismo explica que “abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco habilitado para depositar la prestación” , sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Luego, el beneficiario debe acercarse a la sucursal indicada para completar el proceso. Allí podrá retirar su tarjeta de débito, aunque mientras tanto el dinero puede retirarse por ventanilla con DNI , lo que permite acceder al cobro sin esperar la emisión del plástico.

El beneficiario puede retirar el dinero por ventanilla con DNI hasta recibir la tarjeta de débito.

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Una vez entregada la tarjeta, el cobro se normaliza: se puede extraer dinero por cajero automático, pagar con débito o utilizar servicios de home banking si están disponibles. Además, en los casos donde ya existe una cuenta previa vinculada a otra prestación, ANSES puede utilizarla o permitir su conversión en Cuenta de la Seguridad Social.

Plazos, montos y condiciones para cobrar

Un aspecto central es el plazo para iniciar el trámite. La solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde el despido o finalización del contrato. Si se supera ese período, no se pierde el derecho, pero se aplica un descuento: ANSES reduce un día de prestación por cada día hábil de demora, lo que impacta directamente en el total a cobrar.

Prestación ANSES.jpg El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles para evitar descuentos en la prestación. Freepik - Canva

En cuanto a la duración del beneficio, depende de los aportes realizados en los últimos tres años. Puede variar entre 2 y 12 cuotas mensuales, con la posibilidad de sumar 6 cuotas adicionales para personas mayores de 45 años, lo que amplía la cobertura en situaciones de mayor dificultad para reinsertarse laboralmente.

Respecto al monto, se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses trabajados, aunque existen topes mínimos y máximos definidos por ANSES y actualizados en función del salario mínimo. Esto implica que el valor final puede variar según cada caso, pero siempre dentro de los límites establecidos por el organismo.

Por último, quienes no tengan cuenta bancaria no quedan excluidos: ANSES abre automáticamente una Caja de Ahorro de la Seguridad Social e informa el banco, la sucursal y la fecha de cobro. También se puede consultar toda la información desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisar el calendario de pagos según la terminación del DNI.