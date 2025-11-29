29 de noviembre de 2025 - 10:34

Los detalles del llamado telefónico entre Trump y Maduro: el fuerte ultimátum por si no abandona Venezuela

El líder republicano afirmó en una llamada telefónica que su objetivo principal es terminar con los carteles de la droga.

Trump se comunicó con Nicolás Maduro por teléfono y en la llamado exigió que el dictador venezolano junto con las principales figuras del régimen deben abandonar Venezuela.

Trump se comunicó con Nicolás Maduro por teléfono y en la llamado exigió que el dictador venezolano junto con las principales figuras del régimen deben abandonar Venezuela.

El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó en la comunicación. Su inclusión implica que la administración republicana descartó tácticas alternativas con el régimen populista, como contratos petroleros propuestos en otros espacios de poder de la Casa Blanca, como vía de negociación para iniciar una transición democrática en Venezuela.

La llamada de Trump a Maduro

Lejos de ser una llamada en busca de negociación o acuerdo, el presidente de Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la protección del Palacio de Miraflores.

Trump dejó establecido que Maduro, junto con las principales figuras del régimen, deben abandonar Venezuela. Se refiere aquellos que se beneficiaron con los negocios ilegales como drogas, armas, petróleo y que han montado un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos.

Si el dictador abandona Venezuela, además deberían huir, al menos, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, miembros clave de la nomenclatura que opera con Maduro.

Trump dijo que Maduro tiene los días contados, pero descartó una guerra con Venezuela.

A pesar de que en negociaciones secretas se había evaluado la posibilidad de permitir que Maduro abandone Caracas y que la transición quedara en manos de Delcy y Jorge Rodríguez, Trump ahora exige que Maduro y sus jerarcas abandonen el poder de inmediato.

Trump aseguró a Maduro que la presión política y militar sobre el régimen se multiplicaría, y cumplió su palabra de inmediato. Horas después de la comunicación telefónica, la Secretaría de Estado confirmó que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

El Pentágono desplegó un cerco militar frente a las costas de Venezuela, mientras que la Secretaria del Tesoro y el Departamento de Estado tienen todos los recursos jurídicos que permiten asfixiar a la dictadura y atacar blancos estratégicos dentro del país.

"Empezaremos a detenerlos por tierra"

En una conferencia de prensa el pasado 27 de noviembre, Trump aseguró que la estrategia de presión continuaría tanto por mar como por tierra. Explicó que los narcotraficantes "ya no quieren entregar las drogas por mar" y adelantó "empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto".

También sostuvo que su objetivo es salvar vidas y que su gobierno actuará “por las buenas” si es posible, pero que no dudará en hacerlo “por las malas” si continúan enviando “veneno” al país.

