Vuelve la alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas hoy

Hay una nueva alerta por tormentas con granizo en Mendoza , además de intenso calor. La buena noticia: el jueves llegará el frente frío tan esperado.

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este lunes 5 de enero: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche , vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera".

Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a los 35°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas en horas de la noche en las siguientes zonas:

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", señala el SMN.

Calor hasta el miércoles: el jueves llegará el alivio

Al menos hasta el miércoles, las temperaturas máximas rondarán los 35°C. Sin embargo, la novedad se dará el jueves 8.

"Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera", anticipa el pronóstico de Contingencias para Mendoza. La mínima será de 19°C, mientras que la máxima apenas se ubicará en los 29°C.