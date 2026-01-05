5 de enero de 2026 - 07:54

Vuelve la alerta por tormentas con granizo: las zonas afectadas hoy

Hasta el miércoles seguirán en Mendoza las máximas por encima de los 35°C. Luego, entrará un frente frío.

Alerta amarilla por tormentas (05/01/26)

Alerta amarilla por tormentas (05/01/26)

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Hay una nueva alerta por tormentas con granizo en Mendoza, además de intenso calor. La buena noticia: el jueves llegará el frente frío tan esperado.

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este lunes 5 de enero: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera".

Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a los 35°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas en horas de la noche en las siguientes zonas:

  • Este de Las Heras
  • San Martín
  • Lavalle
  • Santa Rosa
  • La Paz
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", señala el SMN.

Calor hasta el miércoles: el jueves llegará el alivio

Al menos hasta el miércoles, las temperaturas máximas rondarán los 35°C. Sin embargo, la novedad se dará el jueves 8.

"Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera", anticipa el pronóstico de Contingencias para Mendoza. La mínima será de 19°C, mientras que la máxima apenas se ubicará en los 29°C.

