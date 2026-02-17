Gravier logró el mejor puesto nacional en Los Juegos Olimpicos de Invierno

Tiziano Gravier Mazza cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con una actuación histórica para el deporte nacional y un balance cargado de autocrítica y proyección. El esquiador alpino finalizó en el puesto 28° en la prueba de Súper-G, el mejor resultado conseguido por un representante nacional en esta disciplina dentro del programa olímpico.

El desempeño de Gravier Mazza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 marca así un nuevo antecedente para el esquí alpino argentino.

Además del Súper-G, el joven de 23 años decidió competir en slalom, una prueba que no forma parte de sus disciplinas principales, ya que desde hace dos años viene especializándose en gigante y súper gigante.

La competencia, disputada en Bormio, presentó condiciones complejas. Un enganche en la zona media del trazado lo dejó fuera de carrera en una jornada con numerosas descalificaciones.

¿Qué dijo Gravier luego de competir en Italia?

“Hoy fue un día un poquito más complicado. Sabíamos cuando veníamos que mis disciplinas más fuertes son el gigante y súper gigante. El slalom lo habíamos dejado un poco de lado, pero vimos la oportunidad tremenda de competir en otra disciplina para representar al país y dijimos vamos igualmente. No hay margen de error en el slalom”, explicó.

Gravier también señaló que la visibilidad y los cambios en la nieve incrementaron la dificultad. “No tengo nada de que arrepentirme y estoy contento en general con esta semana increíble”, aseguró. Hijo de Valeria Mazza, destacó el apoyo recibido y agradeció a su familia y a los argentinos. “Esto es recién el comienzo”, cerró.

¿Qué es el Súper- G?

Esta especialidad es un compromiso entre el descenso y el slalom gigante. La velocidad es muy alta, pero nunca tan alta como el descenso y las puertas están más juntas y las curvas son más suaves.

A diferencia del descenso, los esquiadores no tienen derecho a entrenar en los días previos a la carrera en el trazado, aunque el día de la carrera tienen 90 minutos para inspeccionar el recorrido junto a sus entrenadores y estudiar los matices del trazado.

Esta es la prueba técnica más rápida. Se lleva a cabo en dos rondas en diferentes trazados en el mismo día y donde los esquiadores alcanzan velocidades de unos 80 km/h.