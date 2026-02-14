Hijo de la Moda y esquiador argentino en los Juegos Olímpicos, Tiziano Gravier

El hijo de Valeria Mazza esta haciendo historia al quedar nuevamente en el top 30 de esquí alpino en los juegos olimpicos de invierno.

La bandera argentina flameó con fuerza en los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a la sólida actuación de Tiziano Gravier en el esquí alpino. El joven atleta, hijo de Valeria Mazza, cerró su participación de este sábado en el puesto 26°, nuevamente dentro del gran Top.

Este desempeño inicial fue celebrado por el Comité Olímpico Argentino, que resaltó la firmeza del esquiador al largar desde el lugar 31° en una superficie ya deteriorada por el uso. Gravier admitió que un pequeño fallo técnico le restó velocidad debido a la humedad del trazado, aunque se mostró satisfecho por el nivel exhibido en su estreno absoluto dentro de la máxima cita invernal.

El esquí alpino y el Slalom, la gran prueba de Tiziano Gravier Con la mira puesta en lo que viene, el deportista confirmó que tiene decidido participar en Slalom, una especialidad que domina desde su infancia. Según explicó, se siente mucho más relajado para esta prueba y no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar una nueva experiencia competitiva en un evento que representa el cumplimiento de un anhelo personal perseguido durante años.

En las gradas, Valeria Mazza acompañó cada movimiento de su hijo con evidente emoción. La modelo destacó el inmenso sacrificio que Tiziano realizó para llegar a Italia y calificó su trayectoria como una carrera maravillosa. Para la familia, el simple hecho de ver al joven competir de igual a igual con la élite mundial ya constituye un triunfo que trasciende cualquier cronómetro.

tiziano-gravier-2180615 Oro histórico para latinoamérica en los Juegos Olímpicos La jornada también fue histórica para la región debido a la consagración de Lucas Pinheiro Braathen, quien se llevó el oro con una marca de 2:25:00. El representante brasileño aventajó al argentino por 5.30 segundos y se transformó en el primer sudamericano en obtener una medalla en la historia de estos Juegos, marcando un precedente inédito para el deporte del continente.