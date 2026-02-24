Adoctrinamiento escolar: inspectora puso como ejemplo a Bad Bunny y cuestionó a Trump

24 de febrero de 2026 - 10:33

Video. El Gobierno pidió un informe a las autoridades sobre una mujer que realizó comentarios críticos sobre Donald Trump ante estudiantes de nivel primario.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno nacional investiga un presunto caso de adoctrinamiento escolar en un colegio del norte en la provincia de Buenos Aires, donde una inspectora cuestionó la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump y elogió la postura del cantante boricua Bad Bunny en el último show del Super Bowl.

En el video de la polémica, filmado en la escuela St. John's School de Pilar, se escucha a una inspectora frente a los estudiantes del primario expresarse a favor del arte del intérprete de "Yo perreo sola" y en contra de las medidas contra inmigrantes del gobierno de EE.UU.

"Esa es la forma de amar, y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente a este señor, llamado Trump, no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país, que él considera diferente o, bueno, menos persona, quizás", dijo la mujer.

"Pero nosotros no podemos ni queremos hacer eso", agregó en su discurso frente al micrófono.

"Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean", expresó la docente.

La denuncia de Sandra Pettovello por el presunto adoctrinamiento escolar

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, pidieron información del caso a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Según consignó la cartera, el video, que debe ser verificado por una autoridad provincial, muestra a una inspectora de la Región 11 expresando, ante estudiantes de nivel primario, "consideraciones ideológicas" sobre la política migratoria de Trump.

Si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar, según el gobierno de Javier Milei.

A su vez, advirtieron que este tipo de situaciones afectan la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo de pensamiento de los estudiantes, además de vulnerar distintas normativas sobre libertad de pensamiento y derechos de los niños.

