Adoctrinamiento escolar: inspectora puso como ejemplo a Bad Bunny y cuestionó a Trump

Video . El Gobierno pidió un informe a las autoridades sobre una mujer que realizó comentarios críticos sobre Donald Trump ante estudiantes de nivel primario.

Donald Trump y Bad Bunny, enemigos declarados por la inmigración latina en Estados Unidos

El Gobierno nacional investiga un presunto caso de adoctrinamiento escolar en un colegio del norte en la provincia de Buenos Aires, donde una inspectora cuestionó la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump y elogió la postura del cantante boricua Bad Bunny en el último show del Super Bowl.

En el video de la polémica, filmado en la escuela St. John's School de Pilar, se escucha a una inspectora frente a los estudiantes del primario expresarse a favor del arte del intérprete de "Yo perreo sola" y en contra de las medidas contra inmigrantes del gobierno de EE.UU.

"Esa es la forma de amar, y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente a este señor, llamado Trump, no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país, que él considera diferente o, bueno, menos persona, quizás", dijo la mujer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/2025997101822259549?s=20&partner=&hide_thread=false Un nuevo caso de adoctrinamiento escolar. Ahora en una escuela de Pilar con niños de primaria. La maestra anti-Trump impone una postura político-partidaria en un ámbito educativo. El que las hace, las paga pic.twitter.com/tonkANNvh1 — Javier Lanari (@javierlanari) February 23, 2026 "Pero nosotros no podemos ni queremos hacer eso", agregó en su discurso frente al micrófono.

"Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean", expresó la docente.