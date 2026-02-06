6 de febrero de 2026 - 09:38

El nuevo programa de Beto Casella ya tiene nombre y fecha de estreno: los detalles

Ya sin nada que ver con Bendita, Beto Casella piensa en su debut en la pantalla de América TV, que está cada vez más cerca.

Por Agustín Zamora

El debut de Beto Casella en la pantalla de América TV está cada vez más cerca. Luego de muchos años comandando Bendita, el histórico conductor llevará adelante un ciclo que generó todo tipo de dudas: desde quiénes lo acompañarán en el panel hasta cuál será el tenor del mismo.

Beto Casella
En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles claves: no solo el nombre que tendrá el producto, sino también el día y la hora en que se lanzará por primera vez. ¿El encargado de difundir esto? La propia productora, Mandarina, que movió los hilos para que Beto llegue al canal.

"Beto Casella llega a América con 'BTV, Buena Televisión' desde el miércoles 18 de febrero a las 22 horas", expresaron desde las cuentas oficiales que poseen en las diferentes redes sociales. Junto al mensaje, se puede observar una foto de la mayoría de los integrantes, con Beto en el medio, así como también los datos citados.

Embed - EL ENOJO DE BETO CASELLA CON SU CANAL: HABLÓ DE "ACUERDO DE MAFIAS"

Quiénes van a acompañar a Beto Casella en América TV

En su desembarco en la pantalla de América TV, Beto Casella se verá acompañado por un equipo amplio y heterogéneo, pensado para sostener el debate, el humor y la actualidad en el horario nocturno.

El panel está compuesto de Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff, en una combinación que mezcla figuras históricas de su universo televisivo con nuevas incorporaciones, que le darán al formato un acercamiento con otros públicos.

