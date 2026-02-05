5 de febrero de 2026 - 11:29

Se conoció qué pasará con el programa de Mario Pergolini: "No renovó por un pedido de..."

Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas sobre su futuro, finalmente se supo qué pasará con Otro Día Perdido.

Por Agustín Zamora

Así, la confirmación llegó a través del programa que conduce Franco Mercuriali en El Observador, donde la periodista de espectáculos del ciclo brindó precisiones clave sobre el regreso. "Su vuelta está confirmada para el 30 de marzo", aseguró, despejando así las dudas que se habían instalado en los últimos días.

Leila Roth con continuará en el programa

Respecto del panel, se oficializó una baja que ya venía circulando en el ambiente. "No renovó por un pedido de ella. La exposición, aparecer en el prime time y dar notas no le gustaba demasiado, por lo que va a seguir con su gira", explicaron sobre la salida de Laila Roth. De este modo, la humorista no formará parte de la nueva temporada.

En su lugar se suma una nueva figura: "Evelyn Botto ya firmó contrato, y también sigue Agustín Aristarán", confirmaron al aire, dejando en claro que el ciclo apostará a renovar parte de su mesa sin modificar por completo la dinámica del programa.

Por último y sobre el detrás de escena, se supo que ya están trabajando en las oficinas, principalmente la parte ejecutiva y los guionistas, al tiempo que la intención será mantener el formato y quizá cambian algunas cosas y las adaptan por Evelyn, la nueva incorporación.

