Se conoció qué pasará con el programa de Mario Pergolini: "No renovó por un pedido de..."

Luego de varias semanas de rumores y versiones cruzadas sobre su futuro en la pantalla de El Trece, finalmente quedó confirmada la continuidad de Otro Día Perdido, el ciclo que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta.

Tras la primera temporada el mencionado programa volverá con una nueva etapa que ya tiene fecha, horario definido y cambios relevantes en su equipo.

Así, la confirmación llegó a través del programa que conduce Franco Mercuriali en El Observador, donde la periodista de espectáculos del ciclo brindó precisiones clave sobre el regreso. "Su vuelta está confirmada para el 30 de marzo", aseguró, despejando así las dudas que se habían instalado en los últimos días.

Por otra parte, detalló que el programa mantendrá su espacio habitual en la grilla a las 22:30 h, lo que refuerza la apuesta del canal por el prime time nocturno.

Respecto del panel, se oficializó una baja que ya venía circulando en el ambiente. "No renovó por un pedido de ella. La exposición, aparecer en el prime time y dar notas no le gustaba demasiado, por lo que va a seguir con su gira", explicaron sobre la salida de Laila Roth. De este modo, la humorista no formará parte de la nueva temporada.