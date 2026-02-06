El festival de peñas arranca hoy su 58° edición con artistas nacionales e internacionales que abarcan folclore, pop, rock, cuarteto y más.

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 6 de febrero, y dónde verlo en vivo

La 58° edición del Festival de Peñas de Villa María arranca este viernes 6 de febrero con una selección de artistas y bandas que abarcan variedad de géneros y públicos, asegurando disfrutar un evento musical para toda la familia.

Bajo el lema de una grilla ecléctica que abraza desde el folclore más tradicional hasta el pop internacional y el cuarteto, el evento se extenderá hasta el martes 10 de febrero, consolidándose como uno de los motores culturales y turísticos más importantes de la provincia de Córdoba.

El festival se celebra en el Anfiteatro de Villa María, cada vez más amplio y adaptado a los estándares de los mejores eventos musicales.

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Luck Ra, Fito Páez, el Chaqueño Palavecino, Q' Lokura, Abel Pintos, LBC y Euge Quevedo y la banda pop colombiana Morat.

Soledad Pastorutti

Jorge Rojas

Chaqueño Palavecino

Los Tekis

Dónde ver online y TV el festival de Villa María 2026 Como en años anteriores, se espera que la Televisión Pública transmita en vivo el Festival de Peñas de Villa María 2026 en el marco del programa "Se siente Argentina", hasta las 3 de la madrugada.