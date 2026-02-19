19 de febrero de 2026 - 17:29

Detención del expríncipe Andrés: habló la familia de Virginia Giuffre, la mujer que destapó el caso Epstein

Virginia Giuffre fue una de las víctimas principales de la red de trata que manejaba Jeffrey Epstein, amigo del expríncipe arrestado. Ahora, su familia emitió un comunicado de “alivio”.

El príncipe Andrés, Virginia Roberts Giuffre y Ghislaine Maxwell en Londres en 2001.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

La familia de Virginia Giuffre expresó su opinión este jueves luego de que se confirmara la detención del expríncipe Andrés en el Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein. A través de un comunicado -marcado por una profunda tristeza- aseguró que esto representa un claro mensaje: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

El texto fue difundido este 19 de febrero y marca una fuerte postura pública de los allegados a Giuffre, una de las víctimas más conocidas del empresario estadounidense Epstein. La mujer había señalado que fue víctima de trata sexual y vinculó en sus acusaciones al ex duque de York.

Virgina Giuffre murió en abril de 2025, a los 41 años, tras quitarse la vida. Su familia sostiene desde entonces su reclamo de justicia en distintos ámbitos judiciales y mediáticos.

Comunicado de la familia Giuffre

El comunicado que reproduce The Guardian y al que accedió Noticias Argentinas dice: “Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

“En nombre de nuestra hermana, extendemos nuestra gratitud a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrés Mountbatten-Windsor”.

“Nunca fue un príncipe. Por los sobrevivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ustedes”, concluye el comunicado.

Caso Epstein: Virginia Giuffre denunció al príncipe Andrés por abuso sexual y en abril de 2025 se quitó la vida.

Detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos

El expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, según informaron medios británicos.

La Policía confirmó el jueves que un hombre de unos sesenta años había sido detenido bajo sospecha de ese delito, aunque no reveló su identidad “de acuerdo con las directrices nacionales”.

Sin embargo, la BBC informó que el arrestado era Mountbatten-Windsor, de 66 años, en el marco de una investigación vinculada a su relación con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ocurrió justo en el día de su cumpleaños, resaltó el Daily Mail en su cobertura tan sensacionalista como acostumbra.

