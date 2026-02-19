Detención del expríncipe Andrés: habló la familia de Virginia Giuffre, la mujer que destapó el caso Epstein

La familia de Virginia Giuffre expresó su opinión este jueves luego de que se confirmara la detención del expríncipe Andrés en el Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein . A través de un comunicado -marcado por una profunda tristeza- aseguró que esto representa un claro mensaje: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

El texto fue difundido este 19 de febrero y marca una fuerte postura pública de los allegados a Giuffre, una de las víctimas más conocidas del empresario estadounidense Epstein. La mujer había señalado que fue víctima de trata sexual y vinculó en sus acusaciones al ex duque de York.

Virgina Giuffre murió en abril de 2025, a los 41 años, tras quitarse la vida. Su familia sostiene desde entonces su reclamo de justicia en distintos ámbitos judiciales y mediáticos.

El comunicado que reproduce The Guardian y al que accedió Noticias Argentinas dice: “Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

“En nombre de nuestra hermana, extendemos nuestra gratitud a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrés Mountbatten-Windsor”.

“Nunca fue un príncipe. Por los sobrevivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ustedes”, concluye el comunicado.

El expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, según informaron medios británicos.

La Policía confirmó el jueves que un hombre de unos sesenta años había sido detenido bajo sospecha de ese delito, aunque no reveló su identidad “de acuerdo con las directrices nacionales”.

Sin embargo, la BBC informó que el arrestado era Mountbatten-Windsor, de 66 años, en el marco de una investigación vinculada a su relación con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ocurrió justo en el día de su cumpleaños, resaltó el Daily Mail en su cobertura tan sensacionalista como acostumbra.