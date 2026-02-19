Detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos, por su vínculo con Epstein

El expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor , hermano menor del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, según informaron medios británicos.

La Policía confirmó el jueves que un hombre de unos sesenta años había sido detenido bajo sospecha de ese delito, aunque no reveló su identidad “de acuerdo con las directrices nacionales”.

Sin embargo, la BBC informó que el arrestado era Mountbatten-Windsor, de 66 años, en el marco de una investigación vinculada a su relación con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ocurrió justo en el día de su cumpleaños , resaltó el Daily Mail en su cobertura tan sensacionalista como acostumbra.

Medios locales señalaron que seis vehículos policiales sin identificación y alrededor de ocho agentes llegaron a Wood Farm, una residencia ubicada en la finca de Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, donde actualmente reside el hermano del monarca.

Las polémicas fotos del ex príncipe Andrés que lo vinculan en el caso Epstein

La Policía de Thames Valley había indicado a comienzos de febrero que estaba evaluando acusaciones según las cuales Mountbatten-Windsor habría entregado documentos gubernamentales confidenciales a Epstein. Esas sospechas surgieron tras la reciente publicación de archivos oficiales por parte del gobierno de Estados Unidos.

Segundo hijo de la fallecida reina Isabel II, Andrew negó haber cometido irregularidades en relación con Epstein. En declaraciones anteriores, reconoció que lamentaba su amistad con el cuestionado financista, aunque no respondió a nuevas solicitudes de comentarios tras la difusión de los documentos más recientes.

Principe-Andres Principe Andres expulsado del Palacio tras decisión del rey Carlos III. Gentileza

La investigación continúa y las autoridades no han brindado más detalles sobre los próximos pasos judiciales.

El segundo hijo de la Reina podría haberle transmitido información confidencial a Epstein en su calidad de enviado comercial del Reino Unido. También se afirma que pudo haber introducido clandestinamente a una mujer en el Palacio de Buckingham, quien podría haber sido traficada a Gran Bretaña en el avión "Lolita Express" de Epstein.