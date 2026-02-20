Allanamiento en la mansión del expríncipe Andrés por el caso Epstein: lo que se sabe

Efectivos de la Policía del Valle del Támesis continuaban este viernes con el registro de Royal Lodge, la imponente mansión en el condado de Berkshire donde residió Andrés Mountbatten-Windsor hasta su desalojo. El operativo se da horas después de que el exduque de York fuera detenido y posteriormente liberado bajo investigación.
Andrés, de 66 años, fue arrestado ayer, el mismo día de su cumpleaños, y permaneció retenido durante once horas en una comisaría de Norfolk. Se lo investiga por presunta mala conducta en un cargo público, específicamente relacionada con su rol como representante especial de Comercio del Reino Unido entre los años 2001 y 2011.
La conexión con Jeffrey Epstein
El foco de la pesquisa se centra en documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según estas pruebas, existen correos electrónicos que sugieren que el entonces príncipe habría facilitado a Jeffrey Epstein informes gubernamentales sensibles y detalles de visitas oficiales a países como Vietnam, Hong Kong y Singapur.
La justicia británica busca determinar si Andrés utilizó su posición para beneficiar al financiero pederasta, quien se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019. El hermano del rey negó sistemáticamente cualquier irregularidad, pero la gravedad de las acusaciones llevó a la policía a ejecutar registros simultáneos en Berkshire y en una propiedad en Norfolk.
El arresto de Andrés marcó un hito absoluto: es el primer integrante de la familia real en ser tratado como un sospechoso criminal en la historia contemporánea. A pesar de la magnitud del caso, el rey Carlos III, quien ya le despojó de sus títulos y honores, mantuvo su agenda oficial y asistió a un evento de la Semana de la Moda en Londres. Trascendió que el monarca no fue informado previamente de la detención, pero el Ministro del Interior sí habría estado al tanto.
Además de los documentos, las fuerzas policiales del Reino Unido están investigando los registros de aterrizajes y despegues del avión privado de Epstein en aeropuertos británicos. El objetivo es establecer si la aeronave fue utilizada para el traslado de menores de edad con fines de explotación sexual dentro del territorio británico.
Tras ser liberado, Andrés fue fotografiado con aspecto cansado en la parte trasera de un vehículo, rumbo a la casa de campo en la finca de Sandringham donde reside actualmente.