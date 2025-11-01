River tiene nuevo líder: Stefano Di Carlo es el flamante presidente del Millo

Nieto de un histórico presidente, Di Carlo será el más joven- tiene 36 años- en asumir el cargo y promete combinar crecimiento institucional y resultados deportivos. Más de 25 mil votantes pasaron por el Monumental.

Di Carlo se convirtió en nuevo titular de la entidad Millonaria, luego de una elección récord con más de 25 mil votantes.

Este sábado, River Plate vivió una jornada histórica: Stefano Di Carlo fue elegido como nuevo presidente del club, en la elección más masiva de la historia de la institución, con más de 25 mil socios votando en las entrañas del Estadio Monumental. A sus 36 años, Di Carlo se convierte en el mandatario más joven desde Antonio Vespucio Liberti en 1933 y asumirá formalmente el lunes próximo.

El flamante presidente, hasta ahora secretario general durante la gestión de Jorge Brito, logró imponerse con el 61,77% de los votos, superando ampliamente a sus competidores. Su triunfo marca la continuidad del oficialismo que inició hace más de una década con Rodolfo D’Onofrio, y que consolidó Jorge Brito en los últimos cuatro años.

Di Carlo llega con un doble desafío: mantener el rumbo institucional y ordenar el área futbolística, que atraviesa un momento complicado bajo la conducción de Marcelo Gallardo. La reciente eliminación de River de la Copa Argentina y la irregularidad en el torneo local y la Libertadores marcan un contexto de presión que el nuevo presidente deberá gestionar. “El fútbol es el tema de mayor relevancia para todos los socios e hinchas de River. Vemos lo mismo que ellos, y nuestra tarea es abordar y corregir los problemas”, afirmó Di Carlo tras emitir su voto.

image Un apellido con mucha historia Millonaria Su vínculo con la institución es profundo y familiar: nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, histórico presidente, y bisnieto de un ex secretario general del club, Stefano creció entre los pasillos y canchas de River. “Mi abuelo me transmitió el amor por River. Esta es mi casa y ser presidente es una enorme responsabilidad, pero también un honor”, confesó.

La mesa directiva que acompañará a Di Carlo incluye a Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, consolidando la línea de continuidad del oficialismo. Entre los primeros proyectos del joven mandatario están la continuación de la modernización del estadio, la ampliación del Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo y mejoras en las instalaciones para los socios.