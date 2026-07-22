Así es la casa secreta de Madonna en Londres: estética del siglo XIX y un lujo inesperado

Una propiedad histórica de auténtica credibilidad cinematográfica es una joya escondida en South Kensington, Londres, Inglaterra. La casa que Madonna compartió con Guy Ritchie durante los primeros años de su matrimonio acaba de salir al mercado de alquiler por 2.075 libras por semana, unos 2.700 dólares.

Escondida en la histórica calle Queen's Gate Mews , esta propiedad ecléctica de 143 metros cuadrados (dos habitaciones, dos baños y un estudio) ofrece la posibilidad de vivir dentro de un fragmento de la historia del cine británico que, al mismo tiempo, se siente completamente adaptado a la vida moderna. La pareja se mudó a la casa a fines de los años 90, cuando empezaron a salir juntos, y siguió viviendo ahí después de casarse en el año 2000, hasta que finalmente la vendieron en 2003.

Antes de que la calle Queen's Gate Mews fuera conocida por su vínculo con la estrella del pop, ya tenía su propio lugar en la pantalla. La casa fue utilizada como locación de rodaje para la icónica película de gánsteres Layer Cake, dirigida por Matthew Vaughn, amigo cercano de Guy Ritchie, en 2004.

En esa película, protagonizada por Daniel Craig en el papel de un traficante que busca retirarse del negocio, la casa funcionó como el hogar londinense de su personaje. Ese papel es ampliamente reconocido como el que le abrió las puertas a Craig para ser elegido como James Bond al año siguiente. El pub Queen's Arms, ubicado justo enfrente de la casa, también aparece en el fondo de varias escenas de la película.

Al cruzar la puerta principal negra, se descubre una planta baja que rompe con las expectativas de una casa de carruajes tradicional. En lugar de ceñirse a los tópicos de la época, el salón diáfano exhibe una estética ecléctica de tonos cálidos, con el suelo de madera como elemento central.

Una tubería industrial a la vista recorre todo el techo, atrayendo la mirada hacia una llamativa pared decorativa de color pizarra. El diseño se apoya en una zonificación inteligente en lugar de paredes físicas: un sofá esquinero color crema con cojines de terracota se asienta sobre una alfombra kilim estampada, mientras que un espejo moteado refleja la zona de la biblioteca de enfrente, duplicando instantáneamente la sensación de espacio.

La cocina tiene un significado particular dentro de la historia de la casa

Se cree que el propio Guy Ritchie diseñó esta cocina de estilo industrial, centrada en una cocina Falcon con horno y placa a gas, equipada con armarios de acero inoxidable y un salpicadero de piedra oscura veteada. Funcional pero elegante, es uno de los rincones que más conserva la impronta personal de quien vivió ahí.

El comedor tiene capacidad para seis personas, integrado al mismo espacio abierto de la planta baja.

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Las habitaciones y el detalle que conserva la historia del edificio

En la planta superior, un espacio dedicado a la oficina da paso a las habitaciones más tranquilas de la casa. La suite principal contrasta paredes blancas impolutas con un cabecero de terciopelo azul marino intenso y una galería de arte enmarcado, que incluye un cuadro de una leona con marco dorado.

Un sofá de terciopelo rosa pálido descansa a los pies de la cama, mientras que unas puertas francesas dan a un pequeño balcón tipo Julieta con vista a los adoquines de la calle. Esta suite cuenta además con un baño en suite con dos lavamanos.

De establo del siglo XIX a joya protegida

Detrás de la clásica fachada de ladrillo pintado de blanco hay una historia que se remonta a más de siglo y medio. La casa fue construida originalmente por William Jackson a principios de la década de 1860 para funcionar como establo de las grandes fincas cercanas, en una época en que los caballos y carruajes necesitaban ese tipo de infraestructura cerca de las residencias principales.

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La casa de Queen's Gate Mews resume, en 143 metros cuadrados, más de siglo y medio de historia: de establo victoriano a locación de una de las películas de gánsteres más recordadas del cine británico, pasando por el hogar de una de las estrellas más grandes del pop mundial.